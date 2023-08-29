Толпа устроила жестокие разборки со стрельбой у компьютерного клуба в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
На кадрах толпа набросилась на молодого человека и его девушку. Один из нападавших отшвырнул женщину на газон, а другой ударил ее по лицу. Молодого человека при этом били и запинывали ногами.
В какой-то момент один из нападавших достал пистолет и стал стрелять. Очевидцы к этому времени позвонили в полицию. По словам очевидца, пострадавшего с переломом челюсти увезли в больницу, пишет Е1.
В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что на место происшествия прибыли сотрудники ППС. Однако там уже никого не было. На данный момент устанавливаются участники конфликта. По предварительным данным, тяжких повреждений во время конфликта никому не было нанесено.
Местные жильцы отмечают, что разборки около клуба происходят постоянно. Из-за шума они не могут спать ночами.