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УВЗ в Нижнем Тагиле переведет сотрудников гражданского цеха на работу с оборонзаказом

УВЗ в Нижнем Тагиле переведет сотрудников гражданского цеха на работу с оборонзаказом

29 августа 2023, 13:26
Фото: 1MI
«Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле решил переводить своих сотрудников на работу с оборонзаказом.

Спецпродукцию будут производить в цехе вагонных тележек. Работники этого подразделения быстро выучились собирать новые изделия, рассказали в пресс-службе «Уралвагонзавода».

Ранее сотрудники успешно выполнили тестирование на способность быстро наладить производство новой, ранее не выпускаемой продукции. Так, рабочие в краткие сроки научились изготавливать детали для специальной техники и узлы для железнодорожных платформ.

Напомним, в Нижнем Тагиле, Челябинске и Омске будет построено жилье для сотрудников «Уралвагонзавода».

Подписано соглашение о строительстве жилья для сотрудников концерна «Уралвагонзавод»
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#Экономика#Нижний Тагил#Производство#Сотрудничество#УВЗ#Сотрудники#Работники#Уралвагонзавод#Елизавета Зиборова#Оборонзаказ#Изделия
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