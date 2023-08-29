УВЗ в Нижнем Тагиле переведет сотрудников гражданского цеха на работу с оборонзаказом

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Спецпродукцию будут производить в цехе вагонных тележек. Работники этого подразделения быстро выучились собирать новые изделия, рассказали в пресс-службе «Уралвагонзавода».
Ранее сотрудники успешно выполнили тестирование на способность быстро наладить производство новой, ранее не выпускаемой продукции. Так, рабочие в краткие сроки научились изготавливать детали для специальной техники и узлы для железнодорожных платформ.
Напомним, в Нижнем Тагиле, Челябинске и Омске будет построено жилье для сотрудников «Уралвагонзавода».