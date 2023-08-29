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В деле о насилии в спецшколе Екатеринбурга появился новый подозреваемый

В деле о насилии в спецшколе Екатеринбурга появился новый подозреваемый

29 августа 2023, 13:48
Фото: 1MI
Воспитанник спецшколы №124 закрытого типа в Екатеринбурге стал новым подозреваемым в деле о насилии над подростками.

Подростку избрали меру пресечения в виде запрета на определенные действия, а скоро его заключат под стражу, пишет Ура.ру.

Напомним, в 2023 году стало известно о том, что в спецшколе с одобрения одного из воспитателей практиковались «товарищеские суды» с применением насилия. Об этом стало известно от одного из детей, которому удалось сбежать из школы.

Вскоре из учреждения родители забрали домой 12-летнего мальчика, над которым неоднократно совершались насильственные действия. Двух подростков, которые издевались над ребенком, задержали и заключили под стражу, а один остался на свободе.

Подозреваемый в изнасиловании подросток находится на свободе в Екатеринбурге
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