В единый день голосования в Свердловской области будут усилены меры безопасности

Также в регионе должна быть усилена не только охрана участков, но и членов избирательной комиссии и кандидатов. Это касается и экстерриториальных комиссий, находящихся в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Они занимаются организацией голосования по выбору депутатов законодательных органов новых регионов России. Голосование на данных участках запланировано на 1–4 сентября, сообщили в департаменте информполитики региона.