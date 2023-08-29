В единый день голосования в Свердловской области будут усилены меры безопасности

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
По словам замгубернатора Азата Салихова, во время выборов должны быть обеспечены все необходимые условия для комфортного и безопасного голосования. Он попросил руководителей органов исполнительной власти усилить контроль за подготовкой и проведением выборов. При этом областной главк совместно с правительством и органами самоуправления должны принять исчерпывающие меры безопасности.
Также в регионе должна быть усилена не только охрана участков, но и членов избирательной комиссии и кандидатов. Это касается и экстерриториальных комиссий, находящихся в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Они занимаются организацией голосования по выбору депутатов законодательных органов новых регионов России. Голосование на данных участках запланировано на 1–4 сентября, сообщили в департаменте информполитики региона.
Особое внимание будет уделено безопасности электронного голосования. Оно может проходить только через Госуслуги. Жителей региона просят не использовать фейковые аккаунты.