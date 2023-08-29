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В единый день голосования в Свердловской области будут усилены меры безопасности

В единый день голосования в Свердловской области будут усилены меры безопасности

29 августа 2023, 03:24
Фото: 1MI
Меры безопасности в единый день голосования будут усилены. Такое поручение дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По словам замгубернатора Азата Салихова, во время выборов должны быть обеспечены все необходимые условия для комфортного и безопасного голосования. Он попросил руководителей органов исполнительной власти усилить контроль за подготовкой и проведением выборов. При этом областной главк совместно с правительством и органами самоуправления должны принять исчерпывающие меры безопасности.

Также в регионе должна быть усилена не только охрана участков, но и членов избирательной комиссии и кандидатов. Это касается и экстерриториальных комиссий, находящихся в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Они занимаются организацией голосования по выбору депутатов законодательных органов новых регионов России. Голосование на данных участках запланировано на 1–4 сентября, сообщили в департаменте информполитики региона.

Особое внимание будет уделено безопасности электронного голосования. Оно может проходить только через Госуслуги. Жителей региона просят не использовать фейковые аккаунты.

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