tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

В Екатеринбурге иномарка врезалась в такси и забор кладбища

В Екатеринбурге иномарка врезалась в такси и забор кладбища

29 августа 2023, 08:20
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Блюхера—Уральской водитель иномарки сначала протаранил такси, а затем врезался в забор Михайловского кладбища. Он ехал на превышающей скорости.

Известно, что таксист в момент ДТП выполнял поворот. Об этом сообщают очевидцы аварии, пишет Ура.ру.

По словам свидетелей событий, машина ехала по направлению прямо через перекресток, а таксист поворачивал налево. После их столкновения водитель автомобиля влетел в забор. Вытаскивать автолюбителя из салона пришлось прохожим.

Вытащив его, они положили мужчину на землю. Он находился в сознании. А водитель такси — женщина — не пострадала.

По ее словам, владелец иномарки ехал на огромной скорости по встречке, — рассказал очевидец событий.

В ГИБДД рассказали, что инспекторы уже работают на месте происшествия. Они выясняют все детали ЧП.

Стали известны подробности ДТП с восемью пострадавшими на трассе под Екатеринбургом
Узнать подробнее
Читайте также:
Восемь человек пострадали в ДТП на трассе под ЕкатеринбургомБольше 200 человек пострадали в ДТП в Нижнем Тагиле с начала годаЖитель Каменска-Уральского отсудил у организации 400 тысяч рублей за травмы в ДТП
#Происшествия#ДТП#Кладбище#Забор#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Искусственный интеллект в Анапе спутал туриста из Тагила с алиментщиком в розыске
Вчера, 12:24
Вакансий много, а денег — нет. Какую зарплату предлагают учителям в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:47
Холодное море, нашествие медуз и задержание полицией. Анапа-2023: отдых или мучение?
Вчера, 10:39
Персонал мигрирует, студенты не возвращаются. Больница Салды объяснила дефицит врачей
Вчера, 08:11
Сероводород превысил норму в 3,8 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 28 августа
Вчера, 06:35
Итоги недели в Нижнем Тагиле: опасный воздух, замеры на дорогах и слив навоза в леса
Вчера, 09:50