В Екатеринбурге иномарка врезалась в такси и забор кладбища

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Известно, что таксист в момент ДТП выполнял поворот. Об этом сообщают очевидцы аварии, пишет Ура.ру.
По словам свидетелей событий, машина ехала по направлению прямо через перекресток, а таксист поворачивал налево. После их столкновения водитель автомобиля влетел в забор. Вытаскивать автолюбителя из салона пришлось прохожим.
Вытащив его, они положили мужчину на землю. Он находился в сознании. А водитель такси — женщина — не пострадала.
По ее словам, владелец иномарки ехал на огромной скорости по встречке, — рассказал очевидец событий.
В ГИБДД рассказали, что инспекторы уже работают на месте происшествия. Они выясняют все детали ЧП.