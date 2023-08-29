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В Екатеринбурге на Эльмаше началось строительство высоток на месте снесенных бараков

В Екатеринбурге на Эльмаше началось строительство высоток на месте снесенных бараков

29 августа 2023, 03:40
Фото: администрация Екатеринбурга
Строительство первых высотных домов по программе комплексного развития территории началось в Екатеринбурге. Первые дома появятся на перекрестке улиц Шефской и Краснофлотцев.

В результате строительства новое жилье получит 2,5 тысячи жителей города. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в церемонии закладки монеты в фундамент первого здания.

По его словам, 28 августа был залит первый кубометр бетона в основание дома. Он отметил, что новые здания помогут обновить жилой фонд с износом более 60%.

Фото: администрация Екатеринбурга

Ранее на перекрестке Шефской и Краснофлотцев располагались 13 жилых домов. Из них три были признаны аварийными. На сегодняшний день 4 здания уже снесены, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Кроме того, будет построен новый детский сад на 150 детей, а также благоустроят дворы.

На развитие пространства застройщику дается 15 лет. Орлов отметил, что разрабатываются пять площадок КРТ. Из них две жилые и три функциональные. Еще по трем территориям ведется подготовка документов.

Напомним, первые три проекта КРТ были утверждены в апреле 2022 года. В программу включены 34 дома, 7 из которых аварийные. Также механизм запущен в отношении территорий на улицах Вилонова, Летчиков и Кварцевой. Там располагается 18 домов.

Две новые площадки под комплексное развитие территории появятся в Екатеринбурге
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#Город#Жилье#Благоустройство#Строительство#Алексей Орлов#Екатеринбург#Ирина Кирилова#КРТ#Высотки
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