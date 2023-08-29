В Екатеринбурге на Эльмаше началось строительство высоток на месте снесенных бараков

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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В результате строительства новое жилье получит 2,5 тысячи жителей города. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в церемонии закладки монеты в фундамент первого здания.
По его словам, 28 августа был залит первый кубометр бетона в основание дома. Он отметил, что новые здания помогут обновить жилой фонд с износом более 60%.
Ранее на перекрестке Шефской и Краснофлотцев располагались 13 жилых домов. Из них три были признаны аварийными. На сегодняшний день 4 здания уже снесены, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Кроме того, будет построен новый детский сад на 150 детей, а также благоустроят дворы.
На развитие пространства застройщику дается 15 лет. Орлов отметил, что разрабатываются пять площадок КРТ. Из них две жилые и три функциональные. Еще по трем территориям ведется подготовка документов.
Напомним, первые три проекта КРТ были утверждены в апреле 2022 года. В программу включены 34 дома, 7 из которых аварийные. Также механизм запущен в отношении территорий на улицах Вилонова, Летчиков и Кварцевой. Там располагается 18 домов.