В Екатеринбурге на Эльмаше началось строительство высоток на месте снесенных бараков

Ранее на перекрестке Шефской и Краснофлотцев располагались 13 жилых домов. Из них три были признаны аварийными. На сегодняшний день 4 здания уже снесены, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Кроме того, будет построен новый детский сад на 150 детей, а также благоустроят дворы.