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В Екатеринбурге открыты вакансии с зарплатой до 500 тысяч рублей

В Екатеринбурге открыты вакансии с зарплатой до 500 тысяч рублей

29 августа 2023, 16:19
Фото: Midjourney
В Екатеринбурге появились вакансии на должности с заработными платами до полумиллиона рублей и выше.

Так, в вакансии стоматолога-ортопеда указана зарплата размером до 600 тысяч рублей. Начальнику центра розничных рисков в банке будут выплачивать от 550 тысяч рублей. Об этом сообщает сервис HeadHunter.

Главный геолог, согласно вакансии, будет зарабатывать от 300 тысяч рублей. Кроме того, высокооплачиваемая вакансия есть в Верхней Салде — ее обещают токарю, который оказался в рейтинге самых дорогих вакансий. Размер заработка рабочего — до 381 тысячи рублей.

Напомним, педагогам в Нижнем Тагиле предлагают заработную плату, уровень которой от 19 до 50 тысяч рублей.

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