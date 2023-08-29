В Екатеринбурге открыты вакансии с зарплатой до 500 тысяч рублей

Главный геолог, согласно вакансии, будет зарабатывать от 300 тысяч рублей. Кроме того, высокооплачиваемая вакансия есть в Верхней Салде — ее обещают токарю, который оказался в рейтинге самых дорогих вакансий. Размер заработка рабочего — до 381 тысячи рублей.