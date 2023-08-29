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Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

В Госдуме предлагают разработать стандарт по обеспечению безопасности школ и детсадов

29 августа 2023, 11:30
1 сентября в РФ будет праздноваться День знаний. Эксперты предупреждают о возможных провокациях со стороны ВСУ в этот день. Сергей Колунов, депутат от фракции ЕР и член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, предложил провести более тщательную проверку безопасности образовательных учреждениях.

Как отмечает Колунов, перед началом нового учебного года нужно осуществить массовые проверки систем пропуска, видеонаблюдения, ограждений и входных групп в школах. Эти проверки должны проводиться правоохранительными органами и соответствующими службами, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Депутат подчеркивает, что эти проверки необходимо проводить не только формально, но и с возможностью оперативного исправления ситуации и закрытия пробелов в безопасности учреждений. Если специалисты обнаружат недостатки в мерах безопасности, регионы должны выделить средства на их устранение.

Кроме того, Колунов предлагает создать обязательный федеральный стандарт, который будет определять правила обеспечения безопасности в детсадах, школах, колледжах и вузах. В этот стандарт следует включить требования к оборудованию и количество камер видеонаблюдения, а также качество ограждений и входных групп. Также стандарт должен предусматривать требования к компетентности охранной организации, которая обеспечивает безопасность образовательных учреждений.

Такой подход позволит контролировать квалификацию и готовность сотрудников охранных организаций противостоять любым серьезным угрозам. Колунов считает, что у охранных организаций должны быть лицензии, их сотрудники должны проходить ежегодную переподготовку. Разработка нормативов может проводиться совместно несколькими ведомствами.

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