В Госдуме предлагают разработать стандарт по обеспечению безопасности школ и детсадов

1 сентября в РФ будет праздноваться День знаний. Эксперты предупреждают о возможных провокациях со стороны ВСУ в этот день. Сергей Колунов, депутат от фракции ЕР и член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, предложил провести более тщательную проверку безопасности образовательных учреждениях.