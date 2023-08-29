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Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

В Госдуме призвали посадить в тюрьму уехавших из РФ артистов

29 августа 2023, 11:37
Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков высказал мнение о необходимости наказания артистов, которые уехали из России после начала СВО и критикуют власть.

По его словам, перед тем, как вернуться на Родину, эти знаменитости должны отбыть тюремный срок, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Депутат отметил, что в данный момент эти уехавшие личности «поливают грязью страну, на которой наживались много лет». Он также указал на наличие статьи «Государственная измена» в Уголовном кодексе, которая предусматривает ответственность для таких людей. По его мнению, нет смысла просить их каяться и возвращаться, они должны сначала понести наказание, а потом уже вернуться.

Подобная практика присутствует и в других странах, таких как США и Европа, уточнил Терюшков. Он отметил, что знаменитости в основном критикуют проведение специальной военной операции и присоединение Крыма, хотя с точки зрения России это было всего лишь восстановление территориальной целостности.

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