В Госдуме призвали посадить в тюрьму уехавших из РФ артистов

Депутат отметил, что в данный момент эти уехавшие личности «поливают грязью страну, на которой наживались много лет». Он также указал на наличие статьи «Государственная измена» в Уголовном кодексе, которая предусматривает ответственность для таких людей. По его мнению, нет смысла просить их каяться и возвращаться, они должны сначала понести наказание, а потом уже вернуться.