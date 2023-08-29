В Нижнем Тагиле задержали жителя Санкт-Петербурга по подозрению в обороте наркотиков

Мужчина недавно приехал в Нижний Тагил вместе с женой и ребенком. Семья поселилась на съемной квартире. Полицейские заподозрив его в причастности к распространению наркотиков, явились к нему домой с обыском. На столе в кухне были обнаружены подозрительные трубки и колбы, а в пачке из-под сигарет находился небольшой пакетик с остатками вещества, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».