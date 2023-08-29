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В Нижнем Тагиле задержали жителя Санкт-Петербурга по подозрению в обороте наркотиков

В Нижнем Тагиле задержали жителя Санкт-Петербурга по подозрению в обороте наркотиков

29 августа 2023, 06:13
Фото: 1MI
32-летний житель Санкт-Петербурга задержан в Нижнем Тагиле по подозрению в распространении наркотиков.

Мужчина недавно приехал в Нижний Тагил вместе с женой и ребенком. Семья поселилась на съемной квартире. Полицейские заподозрив его в причастности к распространению наркотиков, явились к нему домой с обыском. На столе в кухне были обнаружены подозрительные трубки и колбы, а в пачке из-под сигарет находился небольшой пакетик с остатками вещества, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Кроме того, на холодильнике были упакованы электронные весы и пакетик с несколькими свертками, которые были обмотаны изолентой. Вскоре в квартиру приехали сотрудники опергруппы. Среди нераспакованных вещей полицейские заметили рюкзак, в котором обнаружились стеклянные трубки, свертки, пакетики с белым веществом.

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Также в ходе обыска были обнаружены пластилиновые комочки, в которых тоже были свертки. По словам задержанного, он случайно придумал такой способ хранения.

Всего у мужчины изъяли более 50 грамм наркотических веществ. Также, как оказалось по результатам освидетельствования, он сам употреблял наркотики. В отношении него возбудили уголовное дело и заключили под стражу.

Напомним, 11 мая 2023 года в Нижнем Тагиле задержали наркозависимого 38-летнего мужчину за распространение наркотиков. По словам задержанного, он этим занимался по просьбе своего приятеля, а взамен он получал вещества для употребления.

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