В Нижнем Тагиле задержали жителя Санкт-Петербурга по подозрению в обороте наркотиков

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Мужчина недавно приехал в Нижний Тагил вместе с женой и ребенком. Семья поселилась на съемной квартире. Полицейские заподозрив его в причастности к распространению наркотиков, явились к нему домой с обыском. На столе в кухне были обнаружены подозрительные трубки и колбы, а в пачке из-под сигарет находился небольшой пакетик с остатками вещества, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Кроме того, на холодильнике были упакованы электронные весы и пакетик с несколькими свертками, которые были обмотаны изолентой. Вскоре в квартиру приехали сотрудники опергруппы. Среди нераспакованных вещей полицейские заметили рюкзак, в котором обнаружились стеклянные трубки, свертки, пакетики с белым веществом.
Также в ходе обыска были обнаружены пластилиновые комочки, в которых тоже были свертки. По словам задержанного, он случайно придумал такой способ хранения.
Всего у мужчины изъяли более 50 грамм наркотических веществ. Также, как оказалось по результатам освидетельствования, он сам употреблял наркотики. В отношении него возбудили уголовное дело и заключили под стражу.
Напомним, 11 мая 2023 года в Нижнем Тагиле задержали наркозависимого 38-летнего мужчину за распространение наркотиков. По словам задержанного, он этим занимался по просьбе своего приятеля, а взамен он получал вещества для употребления.