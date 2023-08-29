В России могут разрешить выплаты зарплат при приостановлении операций по счетам

Изменения могут затронуть 76 статью Налогового кодекса, которая регулирует приостановление операций по счетам в банках и переводы электронных денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей. Депутат предложил сделать исключение для выплаты заработной платы компаниями даже при блокировке счетов. Кроме того, организациям может быть разрешено исполнять обязательства по договорам, заключенным до блокировки счетов.