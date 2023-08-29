В России могут разрешить выплаты зарплат при приостановлении операций по счетам

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Изменения могут затронуть 76 статью Налогового кодекса, которая регулирует приостановление операций по счетам в банках и переводы электронных денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей. Депутат предложил сделать исключение для выплаты заработной платы компаниями даже при блокировке счетов. Кроме того, организациям может быть разрешено исполнять обязательства по договорам, заключенным до блокировки счетов.
Инициатива также предлагает требовать от налоговых органов отправлять уведомления налогоплательщику о непредставлении налоговой декларации не менее чем за две недели до решения о блокировке счета, пишет ИА «УралПолит.ru».
Владислав Даванков отметил: «Блокировка счетов парализует компанию. Поэтому мы предлагаем заранее предупреждать предпринимателей о сроках подачи декларации, а за две недели до блокировки присылать личное уведомление».
Пока законопроект не поступил на рассмотрение в Минфин РФ. Однако издание «Ведомости» направило запрос в Федеральную налоговую службу для получения комментария.