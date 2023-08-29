В Свердловской области подросток ранил ножом ребенка на детской площадке

Напомним, 7 августа 2023 года в Екатеринбурге подросток зарезал ножом свою подругу, так как, по его словам, она якобы его спровоцировала тем, что обращала внимание на других парней. Юношу задержали и заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело.