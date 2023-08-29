В Свердловской области подросток ранил ножом ребенка на детской площадке

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:44
Известно, что подросток держит в страхе младших детей. Что именно произошло на детской площадке между хулиганом и пострадавшим — выясняют сотрудники Следственного комитета.
Председатель СУ СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту травмирования ребенка. Доложить о результатах мероприятия поручено исполняющему обязанности руководителя свердловского СК Анатолию Надбитову.
Кроме того, проверку поставят на контроль в центральном аппарате Следственного комитета, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, 7 августа 2023 года в Екатеринбурге подросток зарезал ножом свою подругу, так как, по его словам, она якобы его спровоцировала тем, что обращала внимание на других парней. Юношу задержали и заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело.