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В Свердловской области подросток ранил ножом ребенка на детской площадке

В Свердловской области подросток ранил ножом ребенка на детской площадке

29 августа 2023, 05:44
Фото: 1MI
В Свердловской области подросток, вступив в конфликт с ребенком, ранил его ножом. Инцидент произошел на детской площадке.

Известно, что подросток держит в страхе младших детей. Что именно произошло на детской площадке между хулиганом и пострадавшим — выясняют сотрудники Следственного комитета.

Председатель СУ СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту травмирования ребенка. Доложить о результатах мероприятия поручено исполняющему обязанности руководителя свердловского СК Анатолию Надбитову.

Кроме того, проверку поставят на контроль в центральном аппарате Следственного комитета, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, 7 августа 2023 года в Екатеринбурге подросток зарезал ножом свою подругу, так как, по его словам, она якобы его спровоцировала тем, что обращала внимание на других парней. Юношу задержали и заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело.

Подросток в Екатеринбурге арестован на два месяца за убийство своей подруги
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