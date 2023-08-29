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В Свердловской области появились фотоловушки за создателями свалок

В Свердловской области появились фотоловушки за создателями свалок

29 августа 2023, 15:46
Фото: 1MI
В Свердловской области установили 20 фотоловушек для наблюдения за организаторами несанкционированных свалок.

Камеры установлены в местах, где ранее свалки уже возникали: в окраинах населенных пунктов региона, в лесопарках, около водоемов, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Ловушки разместили и замаскировали на деревьях на высоте от земли 3-5 метров. Камеры оснащены широким углом обзора. Зафиксированная запись передается в свердловское Минприроды. Затем организатор свалки, которого найдут по автомобильным номерам, получит копию протокола.

Штраф для физлиц за устраивание свалок — от 10 до 15 тысяч рублей, а для юрлиц размер взыскания — от 30 до 50 тысяч рублей. При этом гражданам, которые сбрасывают отходы из грузовика, будут начисляться штрафы размером до 50 тысяч рублей, а для юрлиц — 120 тысяч рублей. Если нарушение будет совершено снова — сумма взыскания будет увеличиваться.

Напомним, информация о том, что в области будут установлены такие камеры, появилась в июне 2023 года.

Виновников свалок в Свердловской области будут ловить с помощью фотоловушек
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