В Свердловской области появились фотоловушки за создателями свалок

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Камеры установлены в местах, где ранее свалки уже возникали: в окраинах населенных пунктов региона, в лесопарках, около водоемов, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
Ловушки разместили и замаскировали на деревьях на высоте от земли 3-5 метров. Камеры оснащены широким углом обзора. Зафиксированная запись передается в свердловское Минприроды. Затем организатор свалки, которого найдут по автомобильным номерам, получит копию протокола.
Штраф для физлиц за устраивание свалок — от 10 до 15 тысяч рублей, а для юрлиц размер взыскания — от 30 до 50 тысяч рублей. При этом гражданам, которые сбрасывают отходы из грузовика, будут начисляться штрафы размером до 50 тысяч рублей, а для юрлиц — 120 тысяч рублей. Если нарушение будет совершено снова — сумма взыскания будет увеличиваться.
Напомним, информация о том, что в области будут установлены такие камеры, появилась в июне 2023 года.