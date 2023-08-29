В Свердловской области появились фотоловушки за создателями свалок

Штраф для физлиц за устраивание свалок — от 10 до 15 тысяч рублей, а для юрлиц размер взыскания — от 30 до 50 тысяч рублей. При этом гражданам, которые сбрасывают отходы из грузовика, будут начисляться штрафы размером до 50 тысяч рублей, а для юрлиц — 120 тысяч рублей. Если нарушение будет совершено снова — сумма взыскания будет увеличиваться.