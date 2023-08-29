В Свердловской области вырастут тарифы на вывоз мусора

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Сейчас новые тарифы еще не утверждены. Региональная энергокомиссия будет их рассматривать во время заседания, которое состоится 30 августа 2023 года, рассказали в пресс-службе РЭК.
Сейчас в Екатеринбурге норматив равен 0,213 «кубометров» в месяц для человека, который проживает в многоквартирном доме.
В проекте ведомства нет информации о том, что норматив будет изменен. Также неизвестно, будет ли потом проведен перерасчет за 2023 год по новым тарифам.
Напомним, в июле 2023 года стало известно, что в Свердловской области собираются увеличить оплату электроэнергии на 6% с 1 июля 2023 года.