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Published Сегодня, 14:25

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Updated Сегодня, 14:36

В Свердловской области вырастут тарифы на вывоз мусора

В Свердловской области вырастут тарифы на вывоз мусора

29 августа 2023, 14:25
Фото: Midjourney
Тарифы на вывоз мусора в Екатеринбурге и других городах Свердловской области будут увеличены с 1 июля 2024 года.

Сейчас новые тарифы еще не утверждены. Региональная энергокомиссия будет их рассматривать во время заседания, которое состоится 30 августа 2023 года, рассказали в пресс-службе РЭК.

Сейчас в Екатеринбурге норматив равен 0,213 «кубометров» в месяц для человека, который проживает в многоквартирном доме.

В проекте ведомства нет информации о том, что норматив будет изменен. Также неизвестно, будет ли потом проведен перерасчет за 2023 год по новым тарифам.

Напомним, в июле 2023 года стало известно, что в Свердловской области собираются увеличить оплату электроэнергии на 6% с 1 июля 2023 года.

Стоимость электроэнергии в Свердловской области планируется повысить
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#Общество#Экономика#Стоимость#Мусор#ЖКХ#Тарифы#Оплата#Вывоз мусора#Оплата ЖКХ#Нормативы#РЭК#Перерасчет#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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