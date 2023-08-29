Власти поставят условие птицефабрике после жалоб свердловчан на полчища мух

На нашествие мух жалуются и жители челябинского села Муслюмово. Там их больше. Обвиняют они тот же филиал Свердловской птицефабрики. По словам жителей, насекомые находятся везде — в домах, магазинах и учреждениях. Их пытались травить, но это не помогло. Мух стало еще больше, пишет «Урал Мэш».