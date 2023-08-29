Власти поставят условие птицефабрике после жалоб свердловчан на полчища мух

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Руководству будет направлено уведомление о необходимости соблюдения технологии внесения удобрений в почву, сообщили в пресс-службе администрации Каменского района. Там добавили, что птицефабрику попросят ограничить объемы вносимых удобрений вокруг деревни, пишет Ура.ру.
На нашествие мух жалуются и жители челябинского села Муслюмово. Там их больше. Обвиняют они тот же филиал Свердловской птицефабрики. По словам жителей, насекомые находятся везде — в домах, магазинах и учреждениях. Их пытались травить, но это не помогло. Мух стало еще больше, пишет «Урал Мэш».
Жители отмечают, что на их жалобы органы власти не реагируют. Однако делом заинтересовался Следственный комитет после того, как жители обратились напрямую к Александру Бастрыкину.
Напомним, жители деревни Походилова пожаловались Ксении Собчак на полчища мух. По их словам, вызвано это тем, что на поля около деревни Свердловской птицефабрикой в больших объемах сбрасывается куриный помет.
Глава Сосновской сельской администрации (деревня относится к ней) Рудольф Едигарев ответил журналистке. По его словам, благодаря унавоженным полям собираются рекордные урожаи. При этом мухи, по словам главы, могли размножиться и из-за местных жителей.