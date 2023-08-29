tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Мухи в деревне Походилова

Власти поставят условие птицефабрике после жалоб свердловчан на полчища мух

29 августа 2023, 04:28
Фото: Telegram-канал Svet EKB
Мухи в деревне Походилова

Мэрия Каменского района отреагировала на жалобы жителей на полчища мух

Снизить объемы производимых удобрений, которые вносятся в почву в деревне Походилова в Свердловской области, обяжут Свердловскую птицефабрику. Причиной сталаи жалобы местных жителей на нашествие мух.

Руководству будет направлено уведомление о необходимости соблюдения технологии внесения удобрений в почву, сообщили в пресс-службе администрации Каменского района. Там добавили, что птицефабрику попросят ограничить объемы вносимых удобрений вокруг деревни, пишет Ура.ру.

На нашествие мух жалуются и жители челябинского села Муслюмово. Там их больше. Обвиняют они тот же филиал Свердловской птицефабрики. По словам жителей, насекомые находятся везде — в домах, магазинах и учреждениях. Их пытались травить, но это не помогло. Мух стало еще больше, пишет «Урал Мэш».

Жители отмечают, что на их жалобы органы власти не реагируют. Однако делом заинтересовался Следственный комитет после того, как жители обратились напрямую к Александру Бастрыкину.

Напомним, жители деревни Походилова пожаловались Ксении Собчак на полчища мух. По их словам, вызвано это тем, что на поля около деревни Свердловской птицефабрикой в больших объемах сбрасывается куриный помет.

Глава Сосновской сельской администрации (деревня относится к ней) Рудольф Едигарев ответил журналистке. По его словам, благодаря унавоженным полям собираются рекордные урожаи. При этом мухи, по словам главы, могли размножиться и из-за местных жителей.

#Экология#Свердловская область#Птицефабрика#Мухи#Ирина Кирилова#Навоз#Удобрения
Подпишитесь
Искусственный интеллект в Анапе спутал туриста из Тагила с алиментщиком в розыске
Вчера, 12:24
Вакансий много, а денег — нет. Какую зарплату предлагают учителям в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:47
Холодное море, нашествие медуз и задержание полицией. Анапа-2023: отдых или мучение?
Вчера, 10:39
Персонал мигрирует, студенты не возвращаются. Больница Салды объяснила дефицит врачей
Вчера, 08:11
Сероводород превысил норму в 3,8 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 28 августа
Вчера, 06:35
Итоги недели в Нижнем Тагиле: опасный воздух, замеры на дорогах и слив навоза в леса
Вчера, 09:50