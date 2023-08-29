Водитель-новичок протаранил забор в Нижнем Тагиле

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Вместе с молодым человеком в автомобиле находились два пассажира. В какой-то момент водитель не справился с управлением и влетел в забор, рассказали ИА «Все новости» в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
Ехавшие в автомобиле шофер и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому серьезных повреждений они не получили. Водительские права юноша получил месяц назад. Результаты медосвидетельствования показали, что в момент ДТП он был трезв.
У автомобиля смята передняя часть. Кроме того, в результате аварии пострадал и сам забор, его восстанавливали муниципальные службы.
Напомним, 27 августа 2023 года в Екатеринбурге мотоциклист влетел в стену здания около Храма-на-крови и едва не сбил прохожего.