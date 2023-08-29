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Водитель-новичок протаранил забор в Нижнем Тагиле

Водитель-новичок протаранил забор в Нижнем Тагиле

29 августа 2023, 03:59
Фото: Группа ВКонтакте “Инцидент Нижний Тагил”
19-летний начинающий водитель автомобиля ВАЗ врезался в металлический забор около школы №75/42. Авария произошла вечером 27 августа 2023 года.

Вместе с молодым человеком в автомобиле находились два пассажира. В какой-то момент водитель не справился с управлением и влетел в забор, рассказали ИА «Все новости» в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Ехавшие в автомобиле шофер и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому серьезных повреждений они не получили. Водительские права юноша получил месяц назад. Результаты медосвидетельствования показали, что в момент ДТП он был трезв.

Фото: Группа ВКонтакте “Инцидент Нижний Тагил”

У автомобиля смята передняя часть. Кроме того, в результате аварии пострадал и сам забор, его восстанавливали муниципальные службы.

Напомним, 27 августа 2023 года в Екатеринбурге мотоциклист влетел в стену здания около Храма-на-крови и едва не сбил прохожего.

Байкер влетел в стену у Храма-на-крови в Екатеринбурге
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#Нижний Тагил#ДТП#Дорога#Автомобиль#Пассажиры#Повреждения#Ограждение#Водитель#ЧП#Забор#Елизавета Зиборова#Авария#Шофер#Инцидент
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