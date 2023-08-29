Восемь человек пострадали в ДТП на трассе под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
На место происшествия выехали две бригады скорой помощи и бригады трассовых пунктов медицины катастроф. В больницу госпитализировали шесть человек, рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
Четырем пострадавшим, в том числе подростку, врачи сейчас оказывают необходимую помощь. Двоих в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, а двое человек отказались от госпитализации.
Обстоятельства и причины аварии пока неизвестны.
Напомним, 26 августа 2023 года в Екатеринбурге нетрезвая женщина устроила массовую дорожную аварию, протаранив два автомобиля. Пострадавших нет.