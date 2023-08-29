tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:27

Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

Восемь человек пострадали в ДТП на трассе под Екатеринбургом

Восемь человек пострадали в ДТП на трассе под Екатеринбургом

29 августа 2023, 04:27
Фото: 1MI
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. Пострадали восемь человек, среди них один подросток. Дорожное происшествие случилось утром 29 августа 2023 года.

На место происшествия выехали две бригады скорой помощи и бригады трассовых пунктов медицины катастроф. В больницу госпитализировали шесть человек, рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Четырем пострадавшим, в том числе подростку, врачи сейчас оказывают необходимую помощь. Двоих в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, а двое человек отказались от госпитализации.

Обстоятельства и причины аварии пока неизвестны.

Напомним, 26 августа 2023 года в Екатеринбурге нетрезвая женщина устроила массовую дорожную аварию, протаранив два автомобиля. Пострадавших нет.

Пьяная женщина устроила массовое ДТП в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Трое человек погибли и пятеро пострадали в ДТП на ЕКАДРебенок пострадал в массовом ДТП под ЕкатеринбургомЖителя Нижнего Тагила будут судить за смерть пенсионера в ДТП на Южном подъезде
#Происшествия#Больница#ДТП#Скорая помощь#Автомобиль#Трасса#ЧП#Госпитализация#Пострадавшие#Екатеринбург#Подросток#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Искусственный интеллект в Анапе спутал туриста из Тагила с алиментщиком в розыске
Вчера, 12:24
Вакансий много, а денег — нет. Какую зарплату предлагают учителям в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:47
Холодное море, нашествие медуз и задержание полицией. Анапа-2023: отдых или мучение?
Вчера, 10:39
Персонал мигрирует, студенты не возвращаются. Больница Салды объяснила дефицит врачей
Вчера, 08:11
Сероводород превысил норму в 3,8 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 28 августа
Вчера, 06:35
Итоги недели в Нижнем Тагиле: опасный воздух, замеры на дорогах и слив навоза в леса
Вчера, 09:50