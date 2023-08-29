Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко отчитался перед Путиным

«По ключевым вопросам Вы в курсе, занимаетесь ими. Не забывайте про те вещи, которые, конечно, являются долгоиграющими, непростыми», — заметил Путин и поручил Хоценко проработать такие сложные задачи как улучшение экологической ситуации, ЖКХ, обманутые дольщики, которых в регионе больше 2 тысяч семей.