Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко отчитался перед Путиным

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:49
Около 5 месяцев назад Путин лично предложил Хоценко занять пост временно исполняющего обязанности главы региона и сейчас в рамках рабочей встречи выслушал отчет о проделанной работе, особое внимание уделялось социально-экономическим вопросам, пишет gorod55.ru.
Хоценко сообщил, что за прошедшее время ему удалось детально познакомиться с регионом, его потенциалом, планами и потребностями населения
«Почти два миллиона жителей, город-миллионник, город — промышленный гигант, город трудовой доблести. Все у нас представлено: и промышленность, и сельское хозяйство, и развиваем другие новые направления», — сообщил Хоценко.
Врио губернатора отчитался о том, что он успел сделать за несколько месяцев нахождения в должности: привлечение инвесторов, рост индекса промышленного производства, наращивание темпов строительства жилья, в том числе социального и многое другое.
Владимир Путин внимательно выслушал доклад и похвалил Хоценко за быстрый и хороший старт.
«По ключевым вопросам Вы в курсе, занимаетесь ими. Не забывайте про те вещи, которые, конечно, являются долгоиграющими, непростыми», — заметил Путин и поручил Хоценко проработать такие сложные задачи как улучшение экологической ситуации, ЖКХ, обманутые дольщики, которых в регионе больше 2 тысяч семей.
По мнению экспертов, Омскую область в ближайшее время ждут большие перемены. Главной причиной как раз стало назначение на пост врио губернатора 37-летнего Виталия Хоценко, которое уже привлекло много внимания общественности.
Омская область занимала позиции в нижней части рейтинга по уровню жизни населения, что вызвало массовую миграцию молодежи в другие регионы. Территория нуждалась в сильном прогрессивном лидере, и Виталий Хоценко, по оценке экспертного сообщества, зарекомендовал себя с хорошей стороны.
Откуда опыт?
Несмотря на молодой возраст, новый врио губернатора уже успел продемонстрировать свои возможности в других регионах. Так, на посту министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края он в кратчайшие сроки запустил программу «зеленой» энергетики, а также цифровизацию и развитие рынка газомоторного топлива.
Будучи директором Департамента промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ, в период пандемии коронавируса Хоценко организовал обеспечение российских регионов всем необходимым: средствами индивидуальной защиты, аппаратами ИВЛ и многим другим, что так было необходимо в эти сложные времена.
Конечно, он смог многого добиться на посту премьер-министра ДНР. В опасных условиях работы Хоценко со своей командой вернули к работе Мариупольский порт, восстановили подачу воды и отопления в дома, а также вернули к жизни предприятия, увеличив рабочие места в регионе.
Большой потенциал
Сегодня все эти навыки и способности Виталий Хоценко применяет в Омской области. Так, за чуть более чем 3 месяца он уже добился повышения качества жизни в регионе. Выросли показатели демографии, новое рождение пережила промышленность, логистика и сельское хозяйство.
Сам Хоценко утверждает, что это только начало, ведь у региона есть огромный потенциал.
Например, логистика, которая является одним из приоритетных направлений нового областного руководства, уже имеет хорошую стартовую позицию за счет удачного географического положения. Под руководством нового главы начато строительство всероссийского логистического парка «Солнечный» более чем на 220 тысяч кв. м., который за пять лет должен стать центром международной торговли.
А в санкциях Хоценко видит стимул к развитию, а не препятствия. В регионе уже возродились многие предприятия. Одни начали производство товаров, которые ушли из страны, другие начали функционировать в области оборонной промышленности.
Эти действия уже принесли плоды в виде увеличения рабочих мест.
Забота и управление
Еще одним фактором, влияющим на этот показатель, стала политика активной поддержки семей с детьми. Тут Хоценко ведет работу не только по популяризации традиционных семейных ценностей, но и по открытию семейных многофункциональных центров. Также в регионе уже существует порядка 15 видов пособий и выплат.
А к семьям участников СВО у Хоценко особое отношение. На их поддержку регион выделил более 46 миллионов рублей. Теперь дети бойцов получают бесплатное горячее питание в школах, а также освобождены от оплаты детских садов, продленок и спортивных секций.
Но главным фактором, который указывает на предстоящие перемены в области, стала перестройка чиновничьего аппарата. Для поиска талантливых управленцев, способных на человекоориентированный подход, он инициировал проведение регионального конкурса. Этот проект уже одобрил президент РФ Владимир Путин.
Кроме того, Виталий Хоценко дал новые рычаги влияния на происходящее в области самим жителям. Теперь с помощью форума активистов «Решают люди» омичи смогут улучшать регион и реализовывать свои идеи по благоустройству своих населенных пунктов.