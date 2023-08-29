Жилые дома появятся на территории бывшего «Уралмашзавода» в Екатеринбурге

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Соответствующее распоряжение подписано замглавы Екатеринбурга Рустамом Галямовым. Документ опубликован в «Екатеринбургском вестнике».
Согласно тексту документа, определением застройки будет заниматься городская администрация, а не девелопер. В текущей версии генплана города территория обозначена как смешанная и общественно-деловой застройки.
Напомним, также в Екатеринбурге стартовало строительство первых домов в рамках комплексного развития территории. Уже залит первый кубометр бетона для фундамента новой высотки.