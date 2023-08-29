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Жилые дома появятся на территории бывшего «Уралмашзавода» в Екатеринбурге

Жилые дома появятся на территории бывшего «Уралмашзавода» в Екатеринбурге

29 августа 2023, 04:00
Фото: 1MI
Территория бывшего «Уралмашзавода» в Екатеринбурге будет застроена жилыми домами. Проект планировки, в границах улиц Донбасской — Машиностроителей — проспекта Космонавтов — полосы отвода железной дороги, подготовит «Мастерская генерального плана».

Соответствующее распоряжение подписано замглавы Екатеринбурга Рустамом Галямовым. Документ опубликован в «Екатеринбургском вестнике».

Согласно тексту документа, определением застройки будет заниматься городская администрация, а не девелопер. В текущей версии генплана города территория обозначена как смешанная и общественно-деловой застройки.

Напомним, также в Екатеринбурге стартовало строительство первых домов в рамках комплексного развития территории. Уже залит первый кубометр бетона для фундамента новой высотки.

В Екатеринбурге на Эльмаше началось строительство высоток на месте снесенных бараков
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#Город#Строительство#Дома#Застройка#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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