Житель Воронежа сжёг свой автомобиль ради страховки

По данному факту были возбуждены уголовные дела в отношении мужчины. Ему предъявляются обвинения в заведомо ложном обвинении (часть 1 статьи 306 Уголовного кодекса РФ) и попытке мошенничества в сфере страхования (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса РФ). Максимальное наказание по самой серьезной статье предусматривает лишение свободы до 10 лет.