Житель Воронежа сжёг свой автомобиль ради страховки

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Владелец дорогого внедорожника организовал сценарий, имитирующий наступление страхового случая. Он уехал в лес и оставил автомобиль в зоне видимости камер. Вскоре к машине подошел знакомый бизнесмена, который залил автомобиль горючим веществом, поджег его и скрылся, пишет voronezhnews.ru.
Машина была полностью уничтожена огнем. Мужчина обратился в страховую компанию с запросом о возмещении ущерба в размере 8,3 миллиона рублей. Однако ему не удалось получить деньги.
По данному факту были возбуждены уголовные дела в отношении мужчины. Ему предъявляются обвинения в заведомо ложном обвинении (часть 1 статьи 306 Уголовного кодекса РФ) и попытке мошенничества в сфере страхования (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса РФ). Максимальное наказание по самой серьезной статье предусматривает лишение свободы до 10 лет.