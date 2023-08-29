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Житель Воронежа сжёг свой автомобиль ради страховки

29 августа 2023, 11:19
Обвинительное заключение в отношении местного жителя Воронежа было утверждено прокуратурой Ленинского района. Ему предъявляются обвинения в передаче ложной информации и попытке мошенничества в сфере страхования. Об этом сообщили из пресс-службы регионального ведомства.

Владелец дорогого внедорожника организовал сценарий, имитирующий наступление страхового случая. Он уехал в лес и оставил автомобиль в зоне видимости камер. Вскоре к машине подошел знакомый бизнесмена, который залил автомобиль горючим веществом, поджег его и скрылся, пишет voronezhnews.ru.

Машина была полностью уничтожена огнем. Мужчина обратился в страховую компанию с запросом о возмещении ущерба в размере 8,3 миллиона рублей. Однако ему не удалось получить деньги.

По данному факту были возбуждены уголовные дела в отношении мужчины. Ему предъявляются обвинения в заведомо ложном обвинении (часть 1 статьи 306 Уголовного кодекса РФ) и попытке мошенничества в сфере страхования (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса РФ). Максимальное наказание по самой серьезной статье предусматривает лишение свободы до 10 лет.

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