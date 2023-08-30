16-летний мотоциклист из Екатеринбурга скончался в больнице после ДТП

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
С полученными травмами юного мотоциклиста отвезли в больницу. Спустя несколько дней он скончался, рассказали в Telegram-канале «Егоршинские вести из Артемовского».
Отец подростка подтвердил смерть сына. Прощание с погибшим молодым человеком состоится 30 августа 2023 года в 14:00 в поселке Сосновый бор.
Напомним, 9 августа 2023 года в Нижнем Тагиле 12-летнего велосипедиста сбила машина. С полученными повреждениями мальчика доставили в больницу.