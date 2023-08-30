tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:16

Published Сегодня, 03:16

Modified Сегодня, 03:16

Updated Сегодня, 03:16

16-летний мотоциклист из Екатеринбурга скончался в больнице после ДТП

16-летний мотоциклист из Екатеринбурга скончался в больнице после ДТП

30 августа 2023, 03:16
Фото: 1MI
В Екатеринбурге скончался 16-летний подросток, который, катаясь на мотоцикле, попал в аварию. ДТП случилось 17 августа 2023 года около поселка Красногвардейский.

С полученными травмами юного мотоциклиста отвезли в больницу. Спустя несколько дней он скончался, рассказали в Telegram-канале «Егоршинские вести из Артемовского».

Отец подростка подтвердил смерть сына. Прощание с погибшим молодым человеком состоится 30 августа 2023 года в 14:00 в поселке Сосновый бор.

Напомним, 9 августа 2023 года в Нижнем Тагиле 12-летнего велосипедиста сбила машина. С полученными повреждениями мальчика доставили в больницу.

Мальчик на велосипеде попал в ДТП в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Восемь человек пострадали в ДТП на трассе под ЕкатеринбургомТрое человек погибли и пятеро пострадали в ДТП на ЕКАДЖителя Нижнего Тагила будут судить за смерть пенсионера в ДТП на Южном подъезде
#Происшествия#Больница#ДТП#Смерть#ЧП#Похороны#Прощание#Екатеринбург#Подросток#Елизавета Зиборова#Мотоциклист#Скончался#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Антикризис. 500 банок и два холодильника: садовод из Нижнего Тагила делится рецептами заготовок
Сегодня, 04:07
Вакансий много, а денег — нет. Какую зарплату предлагают учителям в Нижнем Тагиле
28 августа, 12:47
Холодное море, нашествие медуз и задержание полицией. Анапа-2023: отдых или мучение?
28 августа, 10:39
Персонал мигрирует, студенты не возвращаются. Больница Салды объяснила дефицит врачей
28 августа, 08:11
Куйвашев обсудил с послом Азербайджана ситуацию с мероприятием в Екатеринбурге
Вчера, 15:25
УВЗ в Нижнем Тагиле переведет сотрудников гражданского цеха на работу с оборонзаказом
Вчера, 13:26