16-летний мотоциклист из Екатеринбурга скончался в больнице после ДТП

Напомним, 9 августа 2023 года в Нижнем Тагиле 12-летнего велосипедиста сбила машина. С полученными повреждениями мальчика доставили в больницу.

Отец подростка подтвердил смерть сына. Прощание с погибшим молодым человеком состоится 30 августа 2023 года в 14:00 в поселке Сосновый бор.

С полученными травмами юного мотоциклиста отвезли в больницу. Спустя несколько дней он скончался, рассказали в Telegram-канале «Егоршинские вести из Артемовского».

Мальчик на велосипеде попал в ДТП в Нижнем Тагиле

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