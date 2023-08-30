500 банок и два холодильника: садовод из Нижнего Тагила делится рецептами заготовок

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
У меня 3 холодильника в квартире. Два — полностью под заготовки. Я закатал уже 136 банок. В том году 507 закатывал, — несколько буднично рассказывает Андрей в беседе с TagilCity.ru.
Наше знакомство в соцсетях получилось каким-то случайным, мы не общались в реале и не переписывались после добавления в друзья. Но я — человек далекий от огородничества и многих часов у плиты ради заготовок на зиму — не могла оторваться от постов Андрея. Сначала фото урожая. Потом пошли заготовки, да с пошаговыми кадрами и аппетитными рецептами. Перед сном старалась на страницу не заходить, чтобы не грешить полуночными набегами на холодильник.
Однажды терпение кончилось, и состоялась наша беседа — об успехах в огороде, многочисленных заготовках и увлечении гладиолусами.
Я считаю, что отличаюсь от других садоводов своим рвением, желанием и любовью к земле предков. Но все садоводы разные, и я встречал самородков, которые, также как я, преданы садоводству и любят дело, которым занимаются. Занимаюсь огородом всю свою сознательную жизнь.
Андрей Виноградов родился в Нижнем Тагиле и работает на УВЗ. Сейчас ему 35 лет и большую часть жизни он увлекается садом и огородом, это хобби досталось ему по наследству вместе с участком и домом:
Это огород моего прадеда и деда. Семейная усадьба с огромным домом. Вообще, я помогал в детстве бабушке и деду в огороде. В 1997 году, когда прадеда не стало, дед с бабушкой переехали в дом прадеда и нам всем достался участок 20 соток. У нас 13 лет была корова, мы выращивали много картошки. А когда дедушка умер 11 лет назад, мы уже с отцом стали более плотно заниматься огородом.
Тагильчанин уверен, что овощи из супермаркетов не идут в сравнение с теми, которые с любовью и трепетом выращивает каждый садовод:
Говорят «Я куплю в магазине», но это неправильное суждение. Свой огурец или помидор пахнут природным ароматом, и они полезнее своих магазинных собратьев.
Как и у каждого тагильского садовода, у Андрея есть свой опыт, в том числе и негативный. Выращивание урожая требует много времени и трудов:
Каждая культура, овощ, цветок или ягода имеют свой характер и надо найти подход к каждому из них. Ещё существует огромное количество болезней и вредителей, это тоже большой труд — вести с ними борьбу не у каждого хватит сил. В этом году садил капусту брокколи два раза: первый раз она ушла в цвет, вырвал всю и посадил снова, второй раз оказался успешным.
Тагильским садоводам не хватает в первую очередь веры в свои силы и помощи родных. Садоводство очень трудоёмко и занимает большое количество личного времени. Ещё это очень затратно, не все хотят тратить и вкладываться. Терпение и труд — два слагаемых успеха огородника, — уверен Андрей Виноградов.
Опыт и старания всегда дают свои плоды. В результате кропотливой работы на грядках и в теплицах у садовода — регулярные рекорды:
На огороде выращиваю почти все культуры — помидоры, огурцы, кабачки, патиссоны. Любимый овощ — тыква, её сажу 11 лет и делаю из неё полезные тыквенные соки, цукаты и пастилу. Хуже всего удаются баклажаны — очень капризная культура. Любимая зелень — кинза и базилик, поскольку люблю грузинскую кухню. На огороде самый урожайный овощ — тыква, рекорд в ее выращивании — 25 кг. И лук — из 2 кг севка 22 кг готового лука.
Десятки килограммов овощей, конечно, сразу не съесть. Поэтому увлечение огородом у Андрея Виноградова переросло и в интерес к заготовкам.
Консервированием плотно я занимаюсь 12 лет. У меня существует список заготовок, которые я готовил или сейчас готовлю. ТОП-3 заготовок: огурчики в кетчупе чили, лечо с чесноком «Ташкент» и мойва с овощами. В целом люблю заготовки с помидорами, у меня их много. Хит: аппетитные дольки.
Рецептов — много, но есть и самые любимые, которые становятся украшениями праздников. Но — мы помним — у Андрея сотни банок заготовок, поэтому любимое лакомство можно достать с заветных полок в любое время:
В принципе на Новый год и праздники какую мы хотим заготовку — такую и открываем.
Для всех, у кого слюнки к концу статьи уже начали предательски капать на экран смартфона или клавиатуру — публикуем любимые рецепты этого садовода.
Техника: Мойву очищаем от плавников, голов, внутренностей и икры. Одна рыбка режется на 2-3 куска. Кусочки немаленькие. Лук режем мелко и обжариваем на масле до его мягкости. Морковь натираем на крупной терке и тушим до мягкости в масле. Перец сладкий чистим и режем полосками и тушим на масле. Помидоры пропускаем на мясорубке и соединяем все тушеные овощи с помидорами, всыпаем соль и сахар. И после закипания тушим 30 минут на маленьком огне. Затем добавляем порезанную мойву и уксус, перемешиваем, после закипания 1 час, постоянно помешивая. Раскладываем в стерильные баночки и закатываем. Переворачиваем крышкой вниз и укутываем до остывания. Из порции у меня вышло 8 по 0,7 мл баночек.
Рецепт на 7 банок по 700 мл
Техника: Промыть тщательно помидоры и перец сладкий под проточной водой и дать стечь воде. Вымыть тщательно банки для лечо. Очистить 3 головки чеснока. У помидоров отрезать попки и порченным места. Пропустить помидоры с чесноком на мясорубке. Помидоры можно брать любых сортов и формы. Перцы очистить от сердцевины и семян и порезать вертикально на 3-4 куска, в зависимости от формы и размера перцев. В кастрюлю влить помидоры с чесноком, влить постное масло, всыпать соль, сахар, кориандр молотый, перец черный молотый, перемешать и поставить на огонь. Как смесь закипит — тушить на среднем огне, постоянно помешивая, 10 минут. Затем уложить перец сладкий в смесь, чтобы он был в соусе, как закипит, протушить еще 10 минут, главное, чтобы перец не превратился в кашу, перемешать аккуратно шумовкой, чтобы перец не потерял форму. Влить в лечо уксус и потушить еще 5 минут. Затем разложить в стерилизованные банки равномерно и закатать, перевернуть и укутать.
Техника: Стеклянные банки промыть и просушить заранее. Помыли огурчики, просушили. Переросшие и нестандартные огурцы лучше не брать. Хвостики у огурцов обрезать с 2 сторон. Порезать огурчики на 2 или 4 части. Мелкие можно целыми. Укладываем огурчики в банки, чем плотнее, тем лучше. В кастрюлю вливаем воду, кетчуп ЧИЛИ, соль, сахар и уксус — ставим на плиту и мешаем, как закипит, покипятить. Затем разлить в банки с огурчиками. Берем таз, на дно полотенце, как вода будет теплая ставим банки, сверху крышку и гнет. Как вода в тазу хорошо закипит, кипятим ровно 10 минут. Затем достаем банки из таза полотенцем или захватом. Ставим на доску и закатываем ключом. Переворачиваем все банки на крышку. Укутываем одеялами или чем-то теплым. И ждем до их полного остывания. Я через сутки убираю на хранение.