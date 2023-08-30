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Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

Тагильский садовод и его урожай

500 банок и два холодильника: садовод из Нижнего Тагила делится рецептами заготовок

30 августа 2023, 04:07
Фото: Андрей Виноградов
Тагильский садовод и его урожай

Житель Нижнего Тагила за сезон делает по 500 банок заготовок из овощей с огорода

Андрей Виноградов из Нижнего Тагила — потомственный садовод. Семейная усадьба, где он каждый год ставит овощные рекорды, принадлежала еще его прадеду. А последние 20 лет посвятил огороду и сам Андрей. Из них 12 лет он помимо работы на грядках занимается и консервацией. Это вкусный репортаж!
У меня 3 холодильника в квартире. Два — полностью под заготовки. Я закатал уже 136 банок. В том году 507 закатывал, — несколько буднично рассказывает Андрей в беседе с TagilCity.ru.
Тагильский садовод и его урожайТагильский садовод и его урожай
Тагильский садовод и его урожай
Фото: Андрей Виноградов

Будни садовода и наблюдателей

Наше знакомство в соцсетях получилось каким-то случайным, мы не общались в реале и не переписывались после добавления в друзья. Но я — человек далекий от огородничества и многих часов у плиты ради заготовок на зиму — не могла оторваться от постов Андрея. Сначала фото урожая. Потом пошли заготовки, да с пошаговыми кадрами и аппетитными рецептами. Перед сном старалась на страницу не заходить, чтобы не грешить полуночными набегами на холодильник.

Однажды терпение кончилось, и состоялась наша беседа — об успехах в огороде, многочисленных заготовках и увлечении гладиолусами.

Я считаю, что отличаюсь от других садоводов своим рвением, желанием и любовью к земле предков. Но все садоводы разные, и я встречал самородков, которые, также как я, преданы садоводству и любят дело, которым занимаются. Занимаюсь огородом всю свою сознательную жизнь.

Увлечение на четыре поколения

Андрей Виноградов родился в Нижнем Тагиле и работает на УВЗ. Сейчас ему 35 лет и большую часть жизни он увлекается садом и огородом, это хобби досталось ему по наследству вместе с участком и домом:

Это огород моего прадеда и деда. Семейная усадьба с огромным домом. Вообще, я помогал в детстве бабушке и деду в огороде. В 1997 году, когда прадеда не стало, дед с бабушкой переехали в дом прадеда и нам всем достался участок 20 соток. У нас 13 лет была корова, мы выращивали много картошки. А когда дедушка умер 11 лет назад, мы уже с отцом стали более плотно заниматься огородом.

Тагильчанин уверен, что овощи из супермаркетов не идут в сравнение с теми, которые с любовью и трепетом выращивает каждый садовод: 

Говорят «Я куплю в магазине», но это неправильное суждение. Свой огурец или помидор пахнут природным ароматом, и они полезнее своих магазинных собратьев.

Как и у каждого тагильского садовода, у Андрея есть свой опыт, в том числе и негативный. Выращивание урожая требует много времени и трудов:

Каждая культура, овощ, цветок или ягода имеют свой характер и надо найти подход к каждому из них. Ещё существует огромное количество болезней и вредителей, это тоже большой труд — вести с ними борьбу не у каждого хватит сил. В этом году садил капусту брокколи два раза: первый раз она ушла в цвет, вырвал всю и посадил снова, второй раз оказался успешным.
Тагильский садовод и его урожайТагильский садовод и его урожай
Фото: Андрей Виноградов

Результат будет

Тагильским садоводам не хватает в первую очередь веры в свои силы и помощи родных. Садоводство очень трудоёмко и занимает большое количество личного времени. Ещё это очень затратно, не все хотят тратить и вкладываться. Терпение и труд — два слагаемых успеха огородника, — уверен Андрей Виноградов.

Опыт и старания всегда дают свои плоды. В результате кропотливой работы на грядках и в теплицах у садовода — регулярные рекорды:

На огороде выращиваю почти все культуры — помидоры, огурцы, кабачки, патиссоны. Любимый овощ — тыква, её сажу 11 лет и делаю из неё полезные тыквенные соки, цукаты и пастилу. Хуже всего удаются баклажаны — очень капризная культура. Любимая зелень — кинза и базилик, поскольку люблю грузинскую кухню. На огороде самый урожайный овощ — тыква, рекорд в ее выращивании — 25 кг. И лук — из 2 кг севка 22 кг готового лука.
Тагильский садовод и его урожайТагильский садовод и его урожай
Тагильский садовод и его урожай
Фото: Андрей Виноградов

Десятки килограммов овощей, конечно, сразу не съесть. Поэтому увлечение огородом у Андрея Виноградова переросло и в интерес к заготовкам.

Консервированием плотно я занимаюсь 12 лет. У меня существует список заготовок, которые я готовил или сейчас готовлю. ТОП-3 заготовок: огурчики в кетчупе чили, лечо с чесноком «Ташкент» и мойва с овощами. В целом люблю заготовки с помидорами, у меня их много. Хит: аппетитные дольки.

Рецептов — много, но есть и самые любимые, которые становятся украшениями праздников. Но — мы помним — у Андрея сотни банок заготовок, поэтому любимое лакомство можно достать с заветных полок в любое время:

В принципе на Новый год и праздники какую мы хотим заготовку — такую и открываем.

Для всех, у кого слюнки к концу статьи уже начали предательски капать на экран смартфона или клавиатуру — публикуем любимые рецепты этого садовода.

Сотни банок с заготовками зимуют в двух отдельных холодильниках и шкафуСотни банок с заготовками зимуют в двух отдельных холодильниках и шкафу
Сотни банок с заготовками зимуют в двух отдельных холодильниках и шкафуСотни банок с заготовками зимуют в двух отдельных холодильниках и шкафу
Сотни банок с заготовками зимуют в двух отдельных холодильниках и шкафу
Фото: Андрей Виноградов

ТОП-3 любимых рецепта заготовок из овощей от Андрея Виноградова

Атлантическая мойва тушенная с овощами

  • мойва свежемороженая — 2кг;
  • перец сладкий — 1кг;
  • томаты сладкие — 3 кг;
  • морковь — 1кг;
  • лук репчатый — 1кг;
  • уксус 9% — 1 стол. ложка;
  • соль — 3 стол. ложки;
  • сахар-песок — 6 стол. ложек с горкой;
  • масло постное — 400 мл.

Техника: Мойву очищаем от плавников, голов, внутренностей и икры. Одна рыбка режется на 2-3 куска. Кусочки немаленькие. Лук режем мелко и обжариваем на масле до его мягкости. Морковь натираем на крупной терке и тушим до мягкости в масле. Перец сладкий чистим и режем полосками и тушим на масле. Помидоры пропускаем на мясорубке и соединяем все тушеные овощи с помидорами, всыпаем соль и сахар. И после закипания тушим 30 минут на маленьком огне. Затем добавляем порезанную мойву и уксус, перемешиваем, после закипания 1 час, постоянно помешивая. Раскладываем в стерильные баночки и закатываем. Переворачиваем крышкой вниз и укутываем до остывания. Из порции у меня вышло 8 по 0,7 мл баночек.

Лечо восточное «Ташкент»

Рецепт на 7 банок по 700 мл

  • Болгарский перец — 2,5 кг;
  • помидоры — 3 кг,
  • чеснок — 200 гр (3 крупных головки);
  • соль крупная каменная — 2 ст. ложки с горкой;
  • сахар — 6 ст. ложек с горкой;
  • кориандр молотый — 1 ст. ложку с горкой;
  • черный перец — 2 ч. ложки;
  • масло растительное — 150 мл,
  • уксус 6% или 9% (какой будет) — 3 столовые ложки.

Техника: Промыть тщательно помидоры и перец сладкий под проточной водой и дать стечь воде. Вымыть тщательно банки для лечо. Очистить 3 головки чеснока. У помидоров отрезать попки и порченным места. Пропустить помидоры с чесноком на мясорубке. Помидоры можно брать любых сортов и формы. Перцы очистить от сердцевины и семян и порезать вертикально на 3-4 куска, в зависимости от формы и размера перцев. В кастрюлю влить помидоры с чесноком, влить постное масло, всыпать соль, сахар, кориандр молотый, перец черный молотый, перемешать и поставить на огонь. Как смесь закипит — тушить на среднем огне, постоянно помешивая, 10 минут. Затем уложить перец сладкий в смесь, чтобы он был в соусе, как закипит, протушить еще 10 минут, главное, чтобы перец не превратился в кашу, перемешать аккуратно шумовкой, чтобы перец не потерял форму. Влить в лечо уксус и потушить еще 5 минут. Затем разложить в стерилизованные банки равномерно и закатать, перевернуть и укутать.

Огурчики в томатной заливке с кетчупом чили

  • Рецепт на 13 банок по 0,5 литра
  • Огурцы — 6 кг;
  • кетчуп «Махеев ЧИЛИ» 2 пачки по 300 гр;
  • 2 литра воды;
  • 2 стакана граненных сахара;
  • 4 столовых ложки соли;
  • 5 столовых ложек яблочного 6% уксуса.

Техника: Стеклянные банки промыть и просушить заранее. Помыли огурчики, просушили. Переросшие и нестандартные огурцы лучше не брать. Хвостики у огурцов обрезать с 2 сторон. Порезать огурчики на 2 или 4 части. Мелкие можно целыми. Укладываем огурчики в банки, чем плотнее, тем лучше. В кастрюлю вливаем воду, кетчуп ЧИЛИ, соль, сахар и уксус — ставим на плиту и мешаем, как закипит, покипятить. Затем разлить в банки с огурчиками. Берем таз, на дно полотенце, как вода будет теплая ставим банки, сверху крышку и гнет. Как вода в тазу хорошо закипит, кипятим ровно 10 минут. Затем достаем банки из таза полотенцем или захватом. Ставим на доску и закатываем ключом. Переворачиваем все банки на крышку. Укутываем одеялами или чем-то теплым. И ждем до их полного остывания. Я через сутки убираю на хранение.

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Александра Логинова#Еда#Продукты#Овощи#Сад#Садоводы#Рецепты#Огород#Садовод
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