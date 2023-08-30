500 банок и два холодильника: садовод из Нижнего Тагила делится рецептами заготовок

Техника: Промыть тщательно помидоры и перец сладкий под проточной водой и дать стечь воде. Вымыть тщательно банки для лечо. Очистить 3 головки чеснока. У помидоров отрезать попки и порченным места. Пропустить помидоры с чесноком на мясорубке. Помидоры можно брать любых сортов и формы. Перцы очистить от сердцевины и семян и порезать вертикально на 3-4 куска, в зависимости от формы и размера перцев. В кастрюлю влить помидоры с чесноком, влить постное масло, всыпать соль, сахар, кориандр молотый, перец черный молотый, перемешать и поставить на огонь. Как смесь закипит — тушить на среднем огне, постоянно помешивая, 10 минут. Затем уложить перец сладкий в смесь, чтобы он был в соусе, как закипит, протушить еще 10 минут, главное, чтобы перец не превратился в кашу, перемешать аккуратно шумовкой, чтобы перец не потерял форму. Влить в лечо уксус и потушить еще 5 минут. Затем разложить в стерилизованные банки равномерно и закатать, перевернуть и укутать.