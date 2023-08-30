Бывший игрок тагильского ХК «Спутник» Артем Гвоздик погиб на СВО

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
О гибели мужчины сообщили в ХК «Славутич». Там отметили, что Артем воевал на запорожском направлении в штурмовых подразделениях ВДВ.
За клуб «Славутич» Артем выступал в сезоне 2015/2016.
Парень был общительным двухметровым скромнягой, которого любили болельщики не только нашего клуба… Артём также защищал ворота: Тамбова, Брянска, Алтая, Югры, — сообщили в клубе.
Там добавили, что в последнее время Артем играл за псковское ВДВ и там же занимался тренировкой детей.