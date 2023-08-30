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Бывший игрок хоккейного клуба Нижнего Тагила погиб на СВО

Бывший игрок тагильского ХК «Спутник» Артем Гвоздик погиб на СВО

30 августа 2023, 11:16
Фото: "Хоккейный клуб СЛАВУТИЧ" Вконтакте

Бывший игрок хоккейного клуба Нижнего Тагила погиб на СВО

35-летний Артем Гвоздик погиб на спецоперации. Это случилось 23 августа 2023 года. Он был хоккеистом. В сезоне 2010/2011 он был вратарем команды ХК «Спутник» из Нижнего Тагила.

О гибели мужчины сообщили в ХК «Славутич». Там отметили, что Артем воевал на запорожском направлении в штурмовых подразделениях ВДВ.

Фото: "Хоккейный клуб СЛАВУТИЧ" Вконтакте

За клуб «Славутич» Артем выступал в сезоне 2015/2016.

Парень был общительным двухметровым скромнягой, которого любили болельщики не только нашего клуба… Артём также защищал ворота: Тамбова, Брянска, Алтая, Югры, — сообщили в клубе.

Там добавили, что в последнее время Артем играл за псковское ВДВ и там же занимался тренировкой детей.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Спортсмен#ХК Спутник#Ирина Кирилова#СВО
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