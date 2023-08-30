Бывший игрок тагильского ХК «Спутник» Артем Гвоздик погиб на СВО

Бывший игрок хоккейного клуба Нижнего Тагила погиб на СВО

35-летний Артем Гвоздик погиб на спецоперации. Это случилось 23 августа 2023 года. Он был хоккеистом. В сезоне 2010/2011 он был вратарем команды ХК «Спутник» из Нижнего Тагила.