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Что известно о крупнейшей атаке дронов на российские регионы

Что известно о крупнейшей атаке дронов на российские регионы

30 августа 2023, 08:35
Фото: Midjourney
В ночь с 29 на 30 августа на регионы РФ была совершена крупнейшая атака беспилотников. Ей подверглись пять регионов в центральной России и Псковская область.

В бухте Севастополя также была совершена атака морскими беспилотниками. Журналисты «Новых известий» собрали подборку того, что известно об этом на настоящий момент.

Первые сообщения об атаке поступили от жителей Пскова. Там произошла атака на военно-гражданский аэродром в Пскове. На территории аэропорта начался пожар, который вскоре потушили спасатели. Никто не пострадал.

Были повреждены два военно-транспортных самолета Ил-76. После случившегося воздушное пространство над Псковом и областью было ограничено для пролетов самолетов.

Также Минобороны РФ сообщило о трех сбитых беспилотниках в Брянской области. Никто в результате ЧП не пострадал.

В Орловской области был уничтожен один дрон. Еще один беспилотник был сбит примерно в 02:00 в Калужской области. Результатом стало повреждение окон в одном из жилых домов.

В Рязанской области, по официальным данным, были сбиты два беспилотника. Еще один беспилотник перехватили в Рузском районе Московской области.

Еще одно отражение атаки произошло в бухте в Севастополе. Точных данных об уничтоженных целях пока нет. Московские аэропорты были временно закрыты на прием и вылет самолетов.

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#Происшествия#Пожар#Севастополь#Атака#Дроны#Московская область#Брянская область#Дарья Сорокина#Беспилотники
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