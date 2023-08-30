Драку за одобрение мужчин устроили жительницы Артемовского

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Драка происходила на глазах у мужчин, которые агитировали одну из женщин к продолжению разборок, пишет Ура.ру. Это случилось в прошлые выходные под утро.
Мужики снимали происходящее на видео, подстрекали одну из них. Если бы ей попал в руки хороший камень, она бы убила соперницу, — считает свидетель драки.
На видео с мест событий слышно, как мужчина требует от одной из дерущихся женщин «убить ее» и «мочить». В какой-то момент одна женщина падает без сознания. Причина конфликта неизвестна.
В полицию с заявлением никто не обращался, однако проверка будет проведена по факту обнаружения информации о драке в СМИ.