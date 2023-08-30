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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

Драку за одобрение мужчин устроили жительницы Артемовского

Драку за одобрение мужчин устроили жительницы Артемовского

30 августа 2023, 09:33
Фото: 1MI
В Артемовском женщины подрались под одобрительные возгласы мужчин. Это произошло возле ночного клуба «Сабина».

Драка происходила на глазах у мужчин, которые агитировали одну из женщин к продолжению разборок, пишет Ура.ру. Это случилось в прошлые выходные под утро.

Мужики снимали происходящее на видео, подстрекали одну из них. Если бы ей попал в руки хороший камень, она бы убила соперницу, — считает свидетель драки.

На видео с мест событий слышно, как мужчина требует от одной из дерущихся женщин «убить ее» и «мочить». В какой-то момент одна женщина падает без сознания. Причина конфликта неизвестна.

В полицию с заявлением никто не обращался, однако проверка будет проведена по факту обнаружения информации о драке в СМИ.

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