Экстренное предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Синоптики объявили предупреждение о непогоде на Среднем Урале. Отмечается, что сильные дожди и ветер ожидаются в регионе местами.
Спасатели попросили граждан соблюдать правила безопасности. В случае ЧП следует звонить по телефонам: 101 или 112.
Ранее сообщалось, что 30 августа в регионе также было ветрено и дождливо. В Нижнем Тагиле дожди продлятся до конца недели. При этом температура воздуха нагреется максимум до +19 градусов.