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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Сильные дожди и ветер придут в Свердловскую область

Экстренное предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области

30 августа 2023, 12:43
Фото: 1MI

Сильные дожди и ветер придут в Свердловскую область

В Свердловской области 31 августа ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Синоптики объявили предупреждение о непогоде на Среднем Урале. Отмечается, что сильные дожди и ветер ожидаются в регионе местами.

Спасатели попросили граждан соблюдать правила безопасности. В случае ЧП следует звонить по телефонам: 101 или 112.

Ранее сообщалось, что 30 августа в регионе также было ветрено и дождливо. В Нижнем Тагиле дожди продлятся до конца недели. При этом температура воздуха нагреется максимум до +19 градусов.

Дожди и сильный ветер придут в Свердловскую область
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#Свердловская область#Погода#Дождь#Ветер#Предупреждение#Шторм#Дарья Сорокина#Живая природа
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