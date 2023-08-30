Электронное голосование, рецепты заготовок и средняя зарплата в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Выборы депутатов городской Думы состоятся в Екатеринбурге 9–10 сентября. Впервые городские избиркомы введут новую «услугу» — онлайн-голосование. Разбираемся, кому оно может быть выгодно.
Аллея Славы на кладбище «Пихтовые горы» в Нижнем Тагиле появилась в 2023 году. Площадку для захоронения погибших на СВО специально расчистили от деревьев. Но хоронить погибших в этом месте начали еще годом ранее.
Потомственный садовод Андрей Виноградов из Нижнего Тагила поделился пятью вкусными рецептами заготовок. Андрей посвятил 20 лет огороду. А еще 12 лет он помимо работы на грядках занимается и консервацией.
Средняя зарплата в Нижнем Тагиле возросла до 60 тысяч рублей. Она поднялась на 17% за первое полугодие 2023 года. Самый большой рост зарплат был отмечен в сфере обрабатывающих производств — 20%.
Школа №48 в Нижнем Тагиле откроется после капремонта 1 сентября. При возникновении ремонтных работ находилось дополнительное финансирование. Также была благоустроена спортплощадка.