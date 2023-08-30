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Электронное голосование, рецепты заготовок и средняя зарплата в Нижнем Тагиле

Электронное голосование, рецепты заготовок и средняя зарплата в Нижнем Тагиле

30 августа 2023, 14:34
Фото: Midjourney
Электронное голосование в Гордуму, рецепты заготовок и средняя зарплата в Нижнем Тагиле. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 30 августа.

Выборы депутатов городской Думы состоятся в Екатеринбурге 9–10 сентября. Впервые городские избиркомы введут новую «услугу» — онлайн-голосование. Разбираемся, кому оно может быть выгодно.

Кому выгодно и кому невыгодно, чтобы депутатов Гордумы в Екатеринбурга выбрали онлайн
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Аллея Славы на кладбище «Пихтовые горы» в Нижнем Тагиле появилась в 2023 году. Площадку для захоронения погибших на СВО специально расчистили от деревьев. Но хоронить погибших в этом месте начали еще годом ранее.

Погибших на СВО хоронят в специальном месте на кладбище Вагонки в Нижнем Тагиле
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Потомственный садовод Андрей Виноградов из Нижнего Тагила поделился пятью вкусными рецептами заготовок. Андрей посвятил 20 лет огороду. А еще 12 лет он помимо работы на грядках занимается и консервацией.

500 банок и два холодильника: садовод из Нижнего Тагила делится рецептами заготовок
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Средняя зарплата в Нижнем Тагиле возросла до 60 тысяч рублей. Она поднялась на 17% за первое полугодие 2023 года. Самый большой рост зарплат был отмечен в сфере обрабатывающих производств — 20%.

Средняя зарплата в Нижнем Тагиле выросла до 60 тысяч рублей
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Школа №48 в Нижнем Тагиле откроется после капремонта 1 сентября. При возникновении ремонтных работ находилось дополнительное финансирование. Также была благоустроена спортплощадка.

Школа №48 в Нижнем Тагиле откроется в День знаний
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#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Свердловская область#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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