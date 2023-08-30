Гимназия №40 в Екатеринбурге откроется после ремонта

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
По графику гимназия должна была открыться в 2024 году, однако ремонтные работы были завершены раньше намеченного срока. Реконструкция продолжалась 13 месяцев, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
В здании учебного заведения есть большой актовый зал, четыре спортзала, столовая вместе с ресторанной зоной, рассчитанной на 500 человек, а также три мастерских.
В школе ученикам будут преподаваться предметы по новой программе «Школа полного дня». Согласно этой методике, школьники смогут получать в одном месте основное и дополнительное образование.
Напомним, 1 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле возобновится работа в школе №48 после завершения капитального ремонта. В школе обновили внутреннюю отделку, техническое оборудование, а также обустроили спортплощадку.