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Гимназия №40 в Екатеринбурге откроется после ремонта

Гимназия №40 в Екатеринбурге откроется после ремонта

30 августа 2023, 14:47
Фото: Администрация Екатеринбурга
В Екатеринбурге гимназия №40 откроется после ремонта 1 сентября 2023 года.

По графику гимназия должна была открыться в 2024 году, однако ремонтные работы были завершены раньше намеченного срока. Реконструкция продолжалась 13 месяцев, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В здании учебного заведения есть большой актовый зал, четыре спортзала, столовая вместе с ресторанной зоной, рассчитанной на 500 человек, а также три мастерских.

Фото: Администрация Екатеринбурга

В школе ученикам будут преподаваться предметы по новой программе «Школа полного дня». Согласно этой методике, школьники смогут получать в одном месте основное и дополнительное образование.

Напомним, 1 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле возобновится работа в школе №48 после завершения капитального ремонта. В школе обновили внутреннюю отделку, техническое оборудование, а также обустроили спортплощадку.

Школа №48 в Нижнем Тагиле откроется в День знаний
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