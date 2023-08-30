Глава Корпорации МСП: «Зонтичный» механизм сможет поддержать гостиничный бизнес

По его словам, сейчас в малом и среднем бизнесе возрастает потребность в заемном финансировании. Кредитование малых и средних предприятий в этом году выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. На это влияет значительная государственная поддержка — на неё приходится каждый третий рубль. В то же время 90% государственной поддержки сосредоточено на стимулировании инвестиционного кредитования.