Глава Корпорации МСП: «Зонтичный» механизм сможет поддержать гостиничный бизнес

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:46
Такое предложение было высказано генеральным директором Корпорации МСП Александром Исаевичем во время стратегической сессии Правительства РФ по развитию туризма.
В настоящее время Корпорация МСП уже выступает поручителем перед банками, однако текущий уровень риска недостаточен для поддержки инвестиционных гостиничных проектов, пишет ТАСС. Чтобы решить эту проблему, может быть запущен специальный механизм с повышенным уровнем потерь для гостиничного бизнеса. Благодаря этому банки будут более активно выдавать кредиты на долгосрочные проекты на большие суммы, так как 50% риска будет покрыто государством через Корпорацию МСП, сообщил Исаевич.
Эта инициатива, по его словам, позволит банкам выдать 20 млрд рублей до 2030 года при максимальных бюджетных затратах в размере 1 млрд рублей. Предприятия, в свою очередь, инвестируют около 5 млрд рублей. Это поможет создать 8 тыс. новых гостиничных номеров и модернизировать 12 тыс. уже существующих.
Исаевич также отметил, что у малых и средних предприятий в гостиничном бизнесе есть большой потенциал для развития и расширения, они готовы активно инвестировать. Однако им нужна поддержка со стороны государства.
По его словам, сейчас в малом и среднем бизнесе возрастает потребность в заемном финансировании. Кредитование малых и средних предприятий в этом году выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. На это влияет значительная государственная поддержка — на неё приходится каждый третий рубль. В то же время 90% государственной поддержки сосредоточено на стимулировании инвестиционного кредитования.
Исаевич отметил, что запуск совместной программы Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП стал двигателем этого роста. Благодаря этой программе малые и средние предприятия привлекли 16,7 млрд рублей для реализации 148 проектов. В этом году уже получили финансирование 54 гостиничных проекта на 7,5 млрд рублей, что позволит создать и модернизировать более 3 тыс. номеров, заключил он.
Сегодня малый и средний бизнес вносит значительный вклад в развитие гостиничной индустрии. Только в секторе гостиниц он обеспечивает работу для более чем 184 тыс. человек. При небольшом увеличении числа компаний занятость значительно выросла — почти на 24%.