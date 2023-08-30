Иномарка протаранила пассажирский автобус в Екатеринбурге

Шофер автомобиля совершал поворот влево, не уступив при этом дорогу автобусу, который был заполнен пассажирами. Из-за этого они столкнулись. Затем иномарку отбросило на стоявшую неподалеку машину Toyota, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.