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Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Иномарка протаранила пассажирский автобус в Екатеринбурге

Иномарка протаранила пассажирский автобус в Екатеринбурге

30 августа 2023, 14:17
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Водитель на иномарке Nissan протаранил автобус около ТРЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге. Авария произошла 30 августа 2023 года.

Шофер автомобиля совершал поворот влево, не уступив при этом дорогу автобусу, который был заполнен пассажирами. Из-за этого они столкнулись. Затем иномарку отбросило на стоявшую неподалеку машину Toyota, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

Пассажиров автобуса сразу же высадили из салона. По предварительным данным, пострадали четверо взрослых и два ребенка. Водителя Nissan госпитализировали в больницу на скорой помощи, диагностировав черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом ребер. К месту происшествия также прибыли инспекторы ГИБДД.

Напомним, 29 августа 2023 года в Первоуральске случилась массовая авария с участием трех иномарок, в которой пострадало двое пассажиров. Один из пострадавших — ребенок.

Ребенок пострадал в массовом ДТП в Первоуральске
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