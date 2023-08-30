Иномарка протаранила пассажирский автобус в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Шофер автомобиля совершал поворот влево, не уступив при этом дорогу автобусу, который был заполнен пассажирами. Из-за этого они столкнулись. Затем иномарку отбросило на стоявшую неподалеку машину Toyota, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.
Пассажиров автобуса сразу же высадили из салона. По предварительным данным, пострадали четверо взрослых и два ребенка. Водителя Nissan госпитализировали в больницу на скорой помощи, диагностировав черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом ребер. К месту происшествия также прибыли инспекторы ГИБДД.
Напомним, 29 августа 2023 года в Первоуральске случилась массовая авария с участием трех иномарок, в которой пострадало двое пассажиров. Один из пострадавших — ребенок.