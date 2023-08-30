Использование текстиля может привести к масштабной экологической катастрофе

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Кроме того, сами потребители также вносят свой вклад в экологическую проблему. Сегодня мы живем в эпоху избыточного потребления, когда люди покупают больше одежды, чем им действительно нужно. Одежда выбрасывается задолго до ее полного износа только из-за моды. Мало кто предпочитает передать одежду второй раз, отдавая ее в секонд-хенды или благотворительные организации, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В результате, огромные массы текстильных изделий попадают на свалки, а синтетические ткани при сжигании загрязняют атмосферу. По данным ООН, к 2040 году температура Земли поднимется на 2,7 градусов. Это приведет к затоплению побережий, усилению засух и недостатку продовольствия.
Такие же проблемы грозят и России. Мы сталкиваемся с реальной угрозой экологической катастрофы.