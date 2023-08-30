Использование текстиля может привести к масштабной экологической катастрофе

Кроме того, сами потребители также вносят свой вклад в экологическую проблему. Сегодня мы живем в эпоху избыточного потребления, когда люди покупают больше одежды, чем им действительно нужно. Одежда выбрасывается задолго до ее полного износа только из-за моды. Мало кто предпочитает передать одежду второй раз, отдавая ее в секонд-хенды или благотворительные организации, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».