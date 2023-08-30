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Как пройдут выборы в Нижнем Тагиле в сентябре 2023 года

Как пройдут выборы в Нижнем Тагиле в сентябре 2023 года

30 августа 2023, 07:00
Фото: 1MI
Как пройдут выборы в Нижнем Тагиле в сентябре 2023 года
Выборы в Нижнем Тагиле в 2023 году пройдут 9 и 10 сентября. Более подробная информация представлена в материале.

Кого выбираем?

В единый день голосования 10 сентября 2023 года в РФ пройдет несколько избирательных кампаний разного уровня, в том числе: дополнительные выборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 регионов страны, а также выборы депутатов законодательных органов власти в 16 субъектах России.

В Свердловской области голосование состоится на выборах:

  • депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13.
  • депутатов в Екатеринбургскую городскую думу восьмого созыва, думы городских округов Верхняя Пышма и Качканарского городского округа восьмого созыва, а также в думы Восточного, Галкинского и Обуховского сельских поселений Камышловского муниципального района региона;
  • глав Восточного сельского поселения и Галкинского сельского поселения Камышловского муниципального района Свердловской области;
  • депутатов в думы Белоярского городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 и Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21.

По состоянию на 1 января 2023 года на территориях Свердловской области, где пройдут выборы, насчитывается 1 354 888 избирателей. В общей сложности, 9 и 10 сентября 2023 года свердловчане будут выбирать 110 депутатов и глав.

Кроме того, в Нижнем Тагиле 12 сентября изберут нового мэра. Однако, начиная с 2018 года, прямые выборы градоначальников в Свердловской области упразднены, и сейчас вопрос о том, кто именно займет этот пост, решают не местные жители, а городские парламентарии.

В числе претендентов на пост градоначальника Нижнего Тагила зарегистрировались семеро человек:

  • Владислав Пинаев — нынешний мэр города;
  • Никита Ванаев — директор одного из новоуральских предприятий;
  • Федор Трачук — управляющий автомойки;
  • Андрей Мельников — начальник отдела городского хозяйства администрации закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Свободный;
  • Ольга Кияткина — председатель профсоюза Нижнетагильского завода металлических конструкций (НТЗМК);
  • Сергей Мошин — атаман хутора «Нижнетагильский»;
  • Эльвира Калугина — инженер по природоохранной деятельности Нижнетагильского муниципального унитарного предприятия (НТ МУП) «Тагилэнерго».

Мэра в этом году выберут также в городе Первоуральске Свердловской области.

Кого выбираем?Кого выбираем?
Кого выбираем?
Фото: 1MI

Как проголосовать?

В Единый день голосования для жителей Свердловской области откроют свои двери 833 избирательных участка, посетить которые можно будет в период с 8 до 20 часов.

Те же, кто по каким-то причинам не сможет проголосовать 10 сентября, получат возможность сделать это накануне — 9 сентября. На всех выборах в регионе избирательные участки будут работать на протяжении двух дней.

Как пояснила председатель избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко, такое решение принято в интересах свердловчан:

«Возможность принять участие в выборах в субботу или воскресенье, судя по опыту наших коллег из других российских регионов, избирателями востребована», — отметила она.

Чтобы принять участие в голосовании, гражданин должен быть совершеннолетним и иметь регистрацию по месту проживания.

Как проголосовать?Как проголосовать?
Как проголосовать?
Фото: vk.com/ik_so

Избирательные участки

Чтобы уточнить, где находится участок для организации выборов, нужно зайти на сайт ЦИК или позвонить по номеру телефона: 8-800-200-00-20. Некоторые категории граждан могут проголосовать дома, если у них есть уважительная причина (по состоянию здоровья или инвалидности).

Для этого необходимо в письменном или устном порядке обратиться в УИК по месту регистрации и подать заявление о предоставлении возможности голосования вне участка.

Дистанционное электронное голосование онлайн (ДЭГ)

В этом году жители Свердловской области получат возможность отдать свои голоса за выбранного кандидата дистанционно — в режиме онлайн.

Желающие проголосовать онлайн должны быть зарегистрированы на территории соответствующих избирательных округов, иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги» и подать заявление об участии в ДЭГ через «Госуслуги» с 25 июля до 24:00 5 сентября 2023 года.

Само голосование будет проводиться с 8.00 9 сентября до 20.00 10 сентября на портале vybory.gov.ru. Более подробно о порядке проведения электронного голосования можно узнать на сайте Избирательной комиссии Свердловской области.

Дистанционное электронное голосование онлайн (ДЭГ)Дистанционное электронное голосование онлайн (ДЭГ)
Дистанционное электронное голосование онлайн (ДЭГ)
Фото: vybory.gov.ru
#Мэр#Депутат#Голосование
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