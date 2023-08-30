Как пройдут выборы в Нижнем Тагиле в сентябре 2023 года

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В единый день голосования 10 сентября 2023 года в РФ пройдет несколько избирательных кампаний разного уровня, в том числе: дополнительные выборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 регионов страны, а также выборы депутатов законодательных органов власти в 16 субъектах России.
В Свердловской области голосование состоится на выборах:
По состоянию на 1 января 2023 года на территориях Свердловской области, где пройдут выборы, насчитывается 1 354 888 избирателей. В общей сложности, 9 и 10 сентября 2023 года свердловчане будут выбирать 110 депутатов и глав.
Кроме того, в Нижнем Тагиле 12 сентября изберут нового мэра. Однако, начиная с 2018 года, прямые выборы градоначальников в Свердловской области упразднены, и сейчас вопрос о том, кто именно займет этот пост, решают не местные жители, а городские парламентарии.
В числе претендентов на пост градоначальника Нижнего Тагила зарегистрировались семеро человек:
Мэра в этом году выберут также в городе Первоуральске Свердловской области.
В Единый день голосования для жителей Свердловской области откроют свои двери 833 избирательных участка, посетить которые можно будет в период с 8 до 20 часов.
Те же, кто по каким-то причинам не сможет проголосовать 10 сентября, получат возможность сделать это накануне — 9 сентября. На всех выборах в регионе избирательные участки будут работать на протяжении двух дней.
Как пояснила председатель избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко, такое решение принято в интересах свердловчан:
«Возможность принять участие в выборах в субботу или воскресенье, судя по опыту наших коллег из других российских регионов, избирателями востребована», — отметила она.
Чтобы принять участие в голосовании, гражданин должен быть совершеннолетним и иметь регистрацию по месту проживания.
Чтобы уточнить, где находится участок для организации выборов, нужно зайти на сайт ЦИК или позвонить по номеру телефона: 8-800-200-00-20. Некоторые категории граждан могут проголосовать дома, если у них есть уважительная причина (по состоянию здоровья или инвалидности).
Для этого необходимо в письменном или устном порядке обратиться в УИК по месту регистрации и подать заявление о предоставлении возможности голосования вне участка.
В этом году жители Свердловской области получат возможность отдать свои голоса за выбранного кандидата дистанционно — в режиме онлайн.
Желающие проголосовать онлайн должны быть зарегистрированы на территории соответствующих избирательных округов, иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги» и подать заявление об участии в ДЭГ через «Госуслуги» с 25 июля до 24:00 5 сентября 2023 года.