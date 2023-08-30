Как пройдут выборы в Нижнем Тагиле в сентябре 2023 года

Кроме того, в Нижнем Тагиле 12 сентября изберут нового мэра. Однако, начиная с 2018 года, прямые выборы градоначальников в Свердловской области упразднены, и сейчас вопрос о том, кто именно займет этот пост, решают не местные жители, а городские парламентарии.