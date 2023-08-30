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Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Капсулу времени вскрыли в Екатеринбурге

Капсулу времени вскрыли в Екатеринбурге

30 августа 2023, 10:06
Фото: Музей истории Екатеринбурга
В Екатеринбурге была вскрыта капсула времени, которую закладывали в 1973 году. Там находилось послание свердловчанам.

По словам директора музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, там внутри находились послания, адресованные жителям региона. Также в капсуле находились книги о Свердловске, революционере Якове Свердлове, в честь которого был назван город.

Также в капсуле были акт ввода в эксплуатацию исторического сквера, ноябрьские номера журналов «Урал» и «Уральский следопыт», подшивка газеты «Вечерний Свердловск», аудиозаписи с голосами екатеринбуржцев и сувениры.

Фото: Музей истории Екатеринбурга

По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, послание получилось интересным. Он отметил, что в 250-летии города принимал участие Махмуд Эсамбаев. Теперь нужно найти аппаратуру для прослушивания записей.

Мэр также напомнил, что из содержимого капсулы будет сделана экспозиция в музее. Посмотреть на нее можно будет с 12 октября и до 18 ноября, исторического дня основания Екатеринбурга.

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#Юбилей города#Сувениры#Екатеринбург#Капсула времени#Ирина Кирилова
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