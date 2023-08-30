tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Компания «Эппл Рус» выплатит жителю Екатеринбурга более 300 тысяч за дефект телефона

Компания «Эппл Рус» выплатит жителю Екатеринбурга более 300 тысяч за дефект телефона

30 августа 2023, 06:21
Фото: 1MI
Компания «Эппл Рус» выплатит жителю Екатеринбурга 318 470 рублей за неисправный тачскрин на смартфоне.

В 2020 году екатеринбуржец приобрел iPhone 11, который стоил 96 990 рублей. Спустя пару месяцев у телефона начались проблемы с тачскрином. Горожанин обратился в сервисный центр, где ему сменили дисплейный модуль, однако дефект не был исправлен, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

После этого мужчина еще несколько раз отдавал смартфон в ремонт, а в марте 2021 года ему отказали в гарантийном обслуживании с формулировкой «выявлены следы неавторизованного ремонта». Тогда он обратился в компанию «Эппл Рус», потребовав заменить ему гаджет или объяснить формулировку отказа в обслуживании. Однако ни объяснять, ни менять телефон ему не стали.

После этого екатеринбуржец обратился в суд с исковым заявлением, требуя вернуть ему деньги за оплату телефона, а также оплатить компенсацию, штраф и расходы на юридического представителя. Суд отправил смартфон на экспертизу, где выяснилось, что тачскрин перестал работать из-за скрытого производственного дефекта. Поскольку запчасти в свободной продаже нет, дефект признали неустранимым.

Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил требования истца. Также с компании взыскали расходы на проведение экспертизы. Ответчик попытался обжаловать решение, однако постановление осталось без изменений.

Напомним, женщина из Екатеринбурга отсудила более двух миллионов у автосалона за неисправную коробку передач в автомобиле, который она купила в 2019 году.

Жительница Екатеринбурга отсудила у автосалона более 2 млн рублей за неисправности
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге семья отсудила у родителей подростка 1,2 млн за гибель его подругиАвтошкола в Первоуральске выплатит полмиллиона обучающимся за плохое обучениеВ Екатеринбурге семья удушившейся на горке девочки требует от садика 13 миллионов
#Общество#Суд#Деньги#Экспертиза#Штраф#Компенсация#Постановление#Иск#Компания#Iphone#Телефон#Требования#Выплата#Смартфон#Дефект#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
Подпишитесь
Антикризис. 500 банок и два холодильника: садовод из Нижнего Тагила делится рецептами заготовок
Сегодня, 04:07
Вакансий много, а денег — нет. Какую зарплату предлагают учителям в Нижнем Тагиле
28 августа, 12:47
Холодное море, нашествие медуз и задержание полицией. Анапа-2023: отдых или мучение?
28 августа, 10:39
Персонал мигрирует, студенты не возвращаются. Больница Салды объяснила дефицит врачей
28 августа, 08:11
Куйвашев обсудил с послом Азербайджана ситуацию с мероприятием в Екатеринбурге
Вчера, 15:25
УВЗ в Нижнем Тагиле переведет сотрудников гражданского цеха на работу с оборонзаказом
Вчера, 13:26