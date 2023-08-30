Компания «Эппл Рус» выплатит жителю Екатеринбурга более 300 тысяч за дефект телефона

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
В 2020 году екатеринбуржец приобрел iPhone 11, который стоил 96 990 рублей. Спустя пару месяцев у телефона начались проблемы с тачскрином. Горожанин обратился в сервисный центр, где ему сменили дисплейный модуль, однако дефект не был исправлен, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.
После этого мужчина еще несколько раз отдавал смартфон в ремонт, а в марте 2021 года ему отказали в гарантийном обслуживании с формулировкой «выявлены следы неавторизованного ремонта». Тогда он обратился в компанию «Эппл Рус», потребовав заменить ему гаджет или объяснить формулировку отказа в обслуживании. Однако ни объяснять, ни менять телефон ему не стали.
После этого екатеринбуржец обратился в суд с исковым заявлением, требуя вернуть ему деньги за оплату телефона, а также оплатить компенсацию, штраф и расходы на юридического представителя. Суд отправил смартфон на экспертизу, где выяснилось, что тачскрин перестал работать из-за скрытого производственного дефекта. Поскольку запчасти в свободной продаже нет, дефект признали неустранимым.
Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил требования истца. Также с компании взыскали расходы на проведение экспертизы. Ответчик попытался обжаловать решение, однако постановление осталось без изменений.
Напомним, женщина из Екатеринбурга отсудила более двух миллионов у автосалона за неисправную коробку передач в автомобиле, который она купила в 2019 году.