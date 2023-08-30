Компания «Эппл Рус» выплатит жителю Екатеринбурга более 300 тысяч за дефект телефона

После этого мужчина еще несколько раз отдавал смартфон в ремонт, а в марте 2021 года ему отказали в гарантийном обслуживании с формулировкой «выявлены следы неавторизованного ремонта». Тогда он обратился в компанию «Эппл Рус», потребовав заменить ему гаджет или объяснить формулировку отказа в обслуживании. Однако ни объяснять, ни менять телефон ему не стали.