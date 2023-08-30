Кому выгодно и кому невыгодно, чтобы депутатов Гордумы в Екатеринбурга выбрали онлайн

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Смысл термина «дистанционное электронное голосование» (ДЭГ) понятен интуитивно. Гражданину предоставляется возможность проголосовать на сайте, вместо того, чтобы идти в избирательный участок и заполнять там бумажный бюллетень. В России ДЭГ начали внедрять с 2021 года (а в Москве еще раньше). И вот очередь дошла и до Свердловской области.
Для того, чтобы таким способом проголосовать, нужно до 5 сентября зарегистрироваться на «Госуслугах» в качестве «дистанционного избирателя». Далее вы получите доступ к государственному сайту, на котором и сможете проголосовать в день выборов.
У многих людей, впервые слышащих об этой технологии, ДЭГ вызывает опаску.
Эти опасения понятны. В полиции чуть ли не каждый день сообщают о телефонных мошенниках, выманивающих миллионы у пожилых людей. Неужели хакеры не смогут взломать систему электронного голосования и «украсть» наши голоса?
«Сейчас у нас есть большое количество банковских мошенников, они регулярно звонят людям, в том числе и мне. Они прекрасно знают мои фамилию-имя-отчество, в каком банке у меня зарплатный проект, где у меня лежит вклад и тому подобное. В это же время мы слышим от „больших банкиров“, что все сети защищены, но мы прекрасно понимаем, что из всех банков „дует“, все прекрасно знают о черном рынке, где ходят все эти базы данных банковских клиентов и мошенники их покупают», — так обрисовал суть вышеописанных сомнений директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков на заседании Экспертного клуба Свердловской области, посвященном вопросам безопасности ДЭГ.
Свое замечание эксперт вставил после доклада представителя компании «Ростелеком», эксперта свердловского избиркома, директора института цифровых технологий управления и информационной безопасности, профессора Александра Коковихина.
Тот ответил, что проблема банковской безопасности в том, что клиент банка делает там транзакции регулярно. У мошенников есть время подготовиться к преступлению.
«В случае же электронного голосования сам список формируется только под одну транзакцию — транзакция вашего голоса», — пояснил Коковихин.
Эксперт отдельно подчеркнул, что уровень защиты ДЭГ даже выше чем у нашей новой национальной валюты — «цифрового рубля».
Как пояснил TagilCity.ru эксперт в сфере IT, если защита ДЭГ основана на технологии блокчейн, как утверждает Коковихин, то взламывать ее долго, дорого и, в конечном счете, бессмысленно. По той же причине никто до сих пор не взламывал сам процесс формирования криптовалюты биткоин, также основанный на блокчейне. Гораздо проще взломать чей-то конкретный электронный кошелек с уже готовыми биткоинами. Причем для этого даже не нужно быть программистом, достаточно будет и «социальной инженерии».
Если провести аналогию с ДЭГ, то гораздо проще привлечь или заставить избирателей «сделать правильный выбор».
Источник TagilCity.ru, вхожий в коридоры власти в целом и в избирательный штаб «Единой России» в частности, рассказал нам, что членам одной популярной российской политической партии уже спустили указания — голосовать только с помощью ДЭГ.
«Это связано со спецификой голосования на выборах депутатов екатеринбургской городской Думы. Избиратели будут выбирать одномандатников, прикрепленных к конкретным округам, и голосовать по партийным спискам. Так вот, во втором случае голоса в ДЭГ можно будет „тасовать“ без территориальной привязки. К примеру, если на том или ином участке не хватает голосов за какую-нибудь партию, можно ей „добавить“ абстрактных голосов с другого участка, где и так всё хорошо», — объяснил наш инсайдер.
Есть и еще один момент. По оценкам собеседника TagilCity.ru, явка на выборах депутатов Гордумы Екатеринбурга прогнозируется в «вилке» 13-18%. ДЭГ способно привлечь дополнительно еще около 5% новых избирателей, что может стать существенным вкладом. Власти всех уровней заинтересованы в повышении явки, недаром же на каждой избирательной кампании все российские мэры, губернаторы и даже президент буквально умоляют избирателей реализовать свое избирательное право, причем — неважно за кого. То есть, российским властям в целом и, в частности, екатеринбургской мэрии, ДЭГ очень интересно, недаром же на ее внедрение государство тратит колоссальные средства.
Как ни странно, ДЭГ также может оказаться выгодно и оппозиционным партиям, особенно — партии «Новые люди». Даже руководитель Экспертного клуба Свердловской области, профессор кафедры политических наук Уральского федерального университета, доктор философских наук Анатолий Гагарин на вышеописанном заседании клуба подчеркнул, что возможность проголосовать на сайте будет очень интересна молодым избирателям, уже привыкшим к электронным сервисам.
Вот только в Екатеринбурге ставку на избирателей, привыкших к интернет-сервисам, делает только одна партия — «Новые люди». К примеру, на довыборах депутатов екатеринбургской городской Думы в 2022 году «Новые люди» провели процедуру внутрипартийного голосования в одной из соцсетей, популярной у молодых россиян. Журналисты остроумно называют ее «Запрещеннограм», поскольку компания, владеющая этой соцсетью, признана в России экстремистской организацией, деятельность которой запрещена.
Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» в прошлом же году предложили Генпрокуратуре РФ снять запрет с упомянутой соцсети.
Таким образом, возможность проголосовать со смартфона может привлечь сторонников «Новых людей», да и других оппозиционных партий. А «партии власти» такая ситуация не очень выгодна. Чего доброго, и в екатеринбургском парламенте появятся депутаты не от «рукопожатных» партий (так называемая «парламентская четверка»). Ну или если даже преимущества «партии власти» по процентам проголосовавших будут не столь ошеломляющими — это тоже удар по самолюбию, утверждают собеседники редакции.
Адвокат и электоральный юрист Иван Кадочников считает, что невыгодно ДЭГ вполне конкретным персонам, близким к «партии власти».
«Сейчас политтехнологи „Единой России“ столкнулись с дилеммой: с одной стороны, им выгодно, чтобы с помощью ДЭГ проголосовали бюджетники (понятно, за какую партию), с другой — им невыгодно, чтобы с помощью ДЭГ голосовала молодежь.
Каждый год эти акторы политических процессов старательно „сушат“ явку на выборы, игнорируя призывы властей ее повышать. Это связано с тем, что ценность каждого конкретного голоса повышается при низкой явке. А значит, политтехнологам проще выполнять свои задачи, за которые они уже получили огромные деньги.
И вот, перед ними появился новый фактор — ДЭГ. Налаженные стратегии могут дать сбой. Свою работу они могут и не выполнить, а ответственность за это будет ужасной.
Неудивительно, что в СМИ Екатеринбурга регулярно появляются публикации, очерняющие ДЭГ», — рассказал TagilCity.ru Иван Кадочников.
Тем не менее, у ДЭГ есть и плюсы. К примеру, проголосовать смогут те, кто по каким-то причинам не может лично посетить избирательный участок (к примеру, не позволяют физические возможности, состояние здоровья или человек просто живет очень далеко от места прописки). Кроме того, это удобно. Проголосовать можно будет в приемлемое для себя время, хоть ночью. Другими словами, заказать доставку продуктов из магазина до порога квартиры с помощью приложения гораздо комфортнее, чем идти туда лично и потом тащить домой тяжеленный арбуз.