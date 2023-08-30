Кому выгодно и кому невыгодно, чтобы депутатов Гордумы в Екатеринбурга выбрали онлайн

Тем не менее, у ДЭГ есть и плюсы. К примеру, проголосовать смогут те, кто по каким-то причинам не может лично посетить избирательный участок (к примеру, не позволяют физические возможности, состояние здоровья или человек просто живет очень далеко от места прописки). Кроме того, это удобно. Проголосовать можно будет в приемлемое для себя время, хоть ночью. Другими словами, заказать доставку продуктов из магазина до порога квартиры с помощью приложения гораздо комфортнее, чем идти туда лично и потом тащить домой тяжеленный арбуз.