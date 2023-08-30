Маму мальчика в шапке с буквой Z из Екатеринбурга проверяют после приговора суда

Напомним, весной 2023 года в Екатеринбурге мужчина вступил в конфликт с ребенком из-за того, что на нем была надета шапка с буквой Z. В результате мужчина получил штраф в 7 тысяч рублей. Мягкость приговора отмечал и глава города Алексей Орлов.