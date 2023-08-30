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Updated Сегодня, 09:40

Маму мальчика в шапке с буквой Z из Екатеринбурга проверяют после приговора суда

Маму мальчика в шапке с буквой Z из Екатеринбурга проверяют после приговора суда

30 августа 2023, 09:38
Фото: 1MI
Маму мальчика, которого мужчина оскорбил за шапку с буквой Z, начали проверять. Женщина работает в Ленинском районном суде Екатеринбурга. Там она вела кадровую работу.

По мнению руководства, она могла повлиять на решение судьи, из-за чего нарушитель получил мягкий приговор.

В частности, женщина будет проверена на предмет соблюдения требований к служебному поведению. Документ-уведомление опубликован в telegram-канал «УралLIVE». Поводом для проверки послужило то, что обидчик сына женщины получил 7 тысяч рублей штрафа. Это мягкое наказание. Дело рассматривал Ленинский районный суд.

Напомним, весной 2023 года в Екатеринбурге мужчина вступил в конфликт с ребенком из-за того, что на нем была надета шапка с буквой Z. В результате мужчина получил штраф в 7 тысяч рублей. Мягкость приговора отмечал и глава города Алексей Орлов.

Мэр Екатеринбурга назвал мягким приговор обидчика ребенка в шапке Z
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#Общество#Проверка#Приговор#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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