Маму мальчика в шапке с буквой Z из Екатеринбурга проверяют после приговора суда

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
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Updated Сегодня, 09:40
По мнению руководства, она могла повлиять на решение судьи, из-за чего нарушитель получил мягкий приговор.
В частности, женщина будет проверена на предмет соблюдения требований к служебному поведению. Документ-уведомление опубликован в telegram-канал «УралLIVE». Поводом для проверки послужило то, что обидчик сына женщины получил 7 тысяч рублей штрафа. Это мягкое наказание. Дело рассматривал Ленинский районный суд.
Напомним, весной 2023 года в Екатеринбурге мужчина вступил в конфликт с ребенком из-за того, что на нем была надета шапка с буквой Z. В результате мужчина получил штраф в 7 тысяч рублей. Мягкость приговора отмечал и глава города Алексей Орлов.