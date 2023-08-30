Место для захоронения урн с прахом появилось на кладбище Вагонки в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Место, где можно похоронить прах в урне, находится в районе так называемой третьей дороги. На нем отведено несколько десятков участков для могил, несколько из них уже заняты. Каждая оградка пронумерована для последующего занесения в реестр захоронений.
Стоимость захоронения на таком участке — 20 тысяч рублей, пояснили журналисту TagilCity.ru в одном из ритуальных агентств. В случае, если необходимо воспользоваться услугами похоронщиков, к этой сумме добавится еще 4 тысячи рублей. Также обязательное условие захоронения — наличие таблички с именем усопшего.
На содержание и обслуживание кладбищ Нижнего Тагила и прилегающих сельских территорий в этом году выделено 32 млн рублей. В июле тендер вновь выиграла компания «Комавтотранс». Подрядчик обязан выкашивать траву, убирать мусор, кронировать деревья, чистить дороги от снега, а также высаживать цветы на «Мемориале славы».