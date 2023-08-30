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Published Сегодня, 08:34

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Место для захоронения урн с прахом появилось на кладбище Вагонки в Нижнем Тагиле

Место для захоронения урн с прахом появилось на кладбище Вагонки в Нижнем Тагиле

30 августа 2023, 08:34
Фото: tagilcity.ru
На кладбище «Пихтовые горы» в Нижнем Тагиле появилось место для захоронения урн с прахом. Участок вымощен тротуарной плиткой, и на нем уже имеются оградки под могилы.

Место, где можно похоронить прах в урне, находится в районе так называемой третьей дороги. На нем отведено несколько десятков участков для могил, несколько из них уже заняты. Каждая оградка пронумерована для последующего занесения в реестр захоронений.

Место для захоронения урн с прахом на кладбище «Пихтовые горы»Место для захоронения урн с прахом на кладбище «Пихтовые горы»
Место для захоронения урн с прахом на кладбище «Пихтовые горы»
Фото: tagilcity.ru

Стоимость захоронения на таком участке — 20 тысяч рублей, пояснили журналисту TagilCity.ru в одном из ритуальных агентств. В случае, если необходимо воспользоваться услугами похоронщиков, к этой сумме добавится еще 4 тысячи рублей. Также обязательное условие захоронения — наличие таблички с именем усопшего.

Место для захоронения урн с прахом на кладбище «Пихтовые горы»Место для захоронения урн с прахом на кладбище «Пихтовые горы»
Место для захоронения урн с прахом на кладбище «Пихтовые горы»Место для захоронения урн с прахом на кладбище «Пихтовые горы»
Место для захоронения урн с прахом на кладбище «Пихтовые горы»
Фото: tagilcity.ru

На содержание и обслуживание кладбищ Нижнего Тагила и прилегающих сельских территорий в этом году выделено 32 млн рублей. В июле тендер вновь выиграла компания «Комавтотранс». Подрядчик обязан выкашивать траву, убирать мусор, кронировать деревья, чистить дороги от снега, а также высаживать цветы на «Мемориале славы».

Обслуживать кладбища в Нижнем Тагиле снова будет «Комавтотранс»
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