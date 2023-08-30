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Updated Сегодня, 04:30

Мужчина в Екатеринбурге избил девушку за попытку забрать у него ребенка

Мужчина в Екатеринбурге избил девушку за попытку забрать у него ребенка

30 августа 2023, 04:30
Фото: 1MI
Мужчина избил девушку за то, что она пыталась забрать ребенка из его автомобиля. Происшествие случилось в Екатеринбурге в Ленинском районе.

Екатеринбурженка попыталась забрать ребенка из машины, а мужчина проявил агрессию и стал нападать на нее.

Видео: Telegram-канал «Бандитский центр 18+»

Девушка пыталась защищаться от мужчины руками, выставляя их вперед. Горожанин толкал и бил ее, а потом ударил ее ногой. Удары пришлись девушке по лицу и животу, рассказали в Telegram-канале «Бандитский центр 18+».

Напомним, 14 августа 2023 года в Екатеринбурге неизвестный напал в лифте на девушку. Екатеринбурженка ударила его ключами, а когда двери лифта раскрылись, нападавший скрылся.

В Екатеринбурге неизвестный напал на девушку в лифте
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