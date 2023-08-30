Мужчина в Екатеринбурге избил девушку за попытку забрать у него ребенка

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Екатеринбурженка попыталась забрать ребенка из машины, а мужчина проявил агрессию и стал нападать на нее.
Девушка пыталась защищаться от мужчины руками, выставляя их вперед. Горожанин толкал и бил ее, а потом ударил ее ногой. Удары пришлись девушке по лицу и животу, рассказали в Telegram-канале «Бандитский центр 18+».
Напомним, 14 августа 2023 года в Екатеринбурге неизвестный напал в лифте на девушку. Екатеринбурженка ударила его ключами, а когда двери лифта раскрылись, нападавший скрылся.