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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

На вонь от матрасов и тараканов пожаловались студенты из Екатеринбурга

На вонь от матрасов и тараканов пожаловались студенты из Екатеринбурга

30 августа 2023, 13:29
Фото: "Типичный Екатеринбург"
Студенты РГППУ (педагогического университета) в Екатеринбурге пожаловались на плохие условия проживания в общежитии, расположенном на улице Ильича, 26.

Одна студентка рассказала, что вместо горячей воды из-под крана льется холодная. В жалобе они написали, что пришедший для починки крана мастер сказал, что «все само пройдет», сообщается в сообществе «Типичный Екатеринбург».

Фото: "Типичный Екатеринбург"

Помимо этого, студенты пожаловались на «страшные» душевые комнаты и тараканов. В комнате первокурсницы разбито окно и туда все время попадает ветер.

Поступают жалобы и на «вонючие» матрасы и сломанную плитку на кухне. По словам студентов, в ответ на их жалобы они получили отказ в проведении проверки.

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#Общество#Горячая вода#Холодная вода#Общежитие#Жалобы#Тараканы#Мастер#Кран#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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