На вонь от матрасов и тараканов пожаловались студенты из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Одна студентка рассказала, что вместо горячей воды из-под крана льется холодная. В жалобе они написали, что пришедший для починки крана мастер сказал, что «все само пройдет», сообщается в сообществе «Типичный Екатеринбург».
Помимо этого, студенты пожаловались на «страшные» душевые комнаты и тараканов. В комнате первокурсницы разбито окно и туда все время попадает ветер.
Поступают жалобы и на «вонючие» матрасы и сломанную плитку на кухне. По словам студентов, в ответ на их жалобы они получили отказ в проведении проверки.