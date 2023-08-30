Названы причины частых поломок светофоров во время дождей в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Отмечается, что в Екатеринбурге уже несколько дней идут дожди. Накануне в час пик пробки достигли 10 баллов. Дожди осложнили дорожную обстановку в городе, пишет Е1.
Также из строя стали выходить светофоры, что также доставляло дополнительные неудобства автолюбителям. Специалисты Центра организации движения сказали, что поломки происходят по ряду причин: повреждения кабельных трасс, повреждения шкафов автоматики, отключение внешнего электропитания, повреждения самих светофоров, нарушение их влагоустойчивости.
При этом массовых отключений светофорных объектов не наблюдается. Максимально в городе во время дождя отключалось 20 светофоров из 700 имеющихся.