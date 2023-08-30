Названы причины частых поломок светофоров во время дождей в Екатеринбурге

Также из строя стали выходить светофоры, что также доставляло дополнительные неудобства автолюбителям. Специалисты Центра организации движения сказали, что поломки происходят по ряду причин: повреждения кабельных трасс, повреждения шкафов автоматики, отключение внешнего электропитания, повреждения самих светофоров, нарушение их влагоустойчивости.