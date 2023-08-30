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Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Названы причины частых поломок светофоров во время дождей в Екатеринбурге

Названы причины частых поломок светофоров во время дождей в Екатеринбурге

30 августа 2023, 09:13
Фото: 1MI
В Екатеринбурге в последнее время во время дождей стали ломаться светофоры. Названы причины произошедшего.

Отмечается, что в Екатеринбурге уже несколько дней идут дожди. Накануне в час пик пробки достигли 10 баллов. Дожди осложнили дорожную обстановку в городе, пишет Е1.

Также из строя стали выходить светофоры, что также доставляло дополнительные неудобства автолюбителям. Специалисты Центра организации движения сказали, что поломки происходят по ряду причин: повреждения кабельных трасс, повреждения шкафов автоматики, отключение внешнего электропитания, повреждения самих светофоров, нарушение их влагоустойчивости.

При этом массовых отключений светофорных объектов не наблюдается. Максимально в городе во время дождя отключалось 20 светофоров из 700 имеющихся.

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#Дожди#Светофоры#Екатеринбург#Пробки#Автолюбители#Дарья Сорокина
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