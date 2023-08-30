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Обстановка с энтеровирусом в Свердловской области остается напряженной

Обстановка с энтеровирусом в Свердловской области остается напряженной

30 августа 2023, 07:51
Фото: 1MI
Напряженная обстановка с заболеваемостью энтеровирусом сохраняется в Свердловской области. Регион стал одним из тех, где в канун учебного года ситуация этой болезнью держится на серьезном уровне.

Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. В ряде регионов ситуация с ЭВИ остается напряженной. Массовые случаи ЭВИ зафиксированы в Свердловской области, Хабаровском крае, городах Севастополе и Москве.

Сложнее всего обстановка оценивается Саратовской области, где за семь месяцев зарегистрировали 101 случай заболеваемостью энтеровирусом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила взять на особый контроль объекты риска, в том числе школы и садики.

Сообщение о заражении вирусом вновь появилось в чатах Екатеринбурга
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#Свердловская область#Здоровье#Роспотребнадзор#Детские сады#Школы#Хабаровск#Саратовская область#Энтеровирус#Дарья Сорокина
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