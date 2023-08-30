Обстановка с энтеровирусом в Свердловской области остается напряженной

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. В ряде регионов ситуация с ЭВИ остается напряженной. Массовые случаи ЭВИ зафиксированы в Свердловской области, Хабаровском крае, городах Севастополе и Москве.
Сложнее всего обстановка оценивается Саратовской области, где за семь месяцев зарегистрировали 101 случай заболеваемостью энтеровирусом.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила взять на особый контроль объекты риска, в том числе школы и садики.