Отец трехлетнего Миши Бахтина из Екатеринбурга задержан на Красной площади

Напомним, семья Миши Бахтина из Екатеринбурга добивается предоставления препарата, чтобы малыш мог жить нормально. Два года назад ребенок получил укол «Золгенсмы» за 160 миллионов рублей. Лекарство спасло ему жизнь, но на ноги встать он не смог.