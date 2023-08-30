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Отец трехлетнего Миши Бахтина из Екатеринбурга задержан на Красной площади

Отец трехлетнего Миши Бахтина из Екатеринбурга задержан на Красной площади

30 августа 2023, 09:20
Фото: 1MI
Отец трехлетнего Миши Бахтина из Екатеринбурга вышел на пикет на Красной площади в Москве. В результате его задержала полиция.

Мужчина устроил одиночный пикет в попытке добиться выделения лекарств для ребенка. Миша более спинально-мышечной атрофией. Дмитрий привез мальчика на плановое обследование в Москву и решил выйти на улицу с пикетом.

По словам супруги Дмитрия Яны, они сообщили полицейским о желании быть услышанными. Ее и Мишу отпустили быстро. Однако муж остался в отделении полиции.

Позднее полицейские отпустили Дмитрия и не стали составлять на него административный протокол. Также ему вернули плакат, пишет Е1.

Напомним, семья Миши Бахтина из Екатеринбурга добивается предоставления препарата, чтобы малыш мог жить нормально. Два года назад ребенок получил укол «Золгенсмы» за 160 миллионов рублей. Лекарство спасло ему жизнь, но на ноги встать он не смог.

6 июля медики обещали бесплатно выдать препарат «Рисдиплам». Его нужно принимать пожизненно. Однако через несколько дней в Минздраве заявили, что нужно пройти консилиум с участием врачей из трех федеральных центров. Семья отправилась в Москву, где были проведены дополнительные обследования.

Миша Бахтин с СМА в Екатеринбурге получит лекарство для лечения
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#Общество#Ребенок#Полиция#Протест#Врачи#Пикет#Красная площадь#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Препарат
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