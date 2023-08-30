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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Подорожание шаурмы может спровоцировать новую волну отравлений в России

30 августа 2023, 09:32
Повышение стоимости шаурмы может вызвать новую волну отравлений в России. Производители этого популярного блюда объявили, что с сентября планируют поднять цены на 10-15% из-за роста стоимости курицы.

Однако не все точки продаж смогут повысить цены и будут вынуждены сражаться за клиентов. Это может привести к ухудшению качества продукта, так как многие будут стараться сохранить доступную цену за счет оптимизации расходов. Например, они могут сократить закупки хозяйственных средств для уборки, использовать многоразовые полотенца и реже менять перчатки. Однако самое опасное — это возможность сокращения списания продуктов, что может привести к нарушению условий хранения и сроков годности, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Если заготовки будут использоваться на следующие сутки, то начнется активный рост микрофлоры, что повышает риск возникновения пищевых отравлений. К тому же, производители могут заменить некоторые продукты более дешевыми аналогами, например, майонезом. В результате качество готового блюда может пострадать.

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