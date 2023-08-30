Подорожание шаурмы может спровоцировать новую волну отравлений в России

Однако не все точки продаж смогут повысить цены и будут вынуждены сражаться за клиентов. Это может привести к ухудшению качества продукта, так как многие будут стараться сохранить доступную цену за счет оптимизации расходов. Например, они могут сократить закупки хозяйственных средств для уборки, использовать многоразовые полотенца и реже менять перчатки. Однако самое опасное — это возможность сокращения списания продуктов, что может привести к нарушению условий хранения и сроков годности, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».