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Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Погибших на СВО хоронят в специальном месте на кладбище Вагонки в Нижнем Тагиле

Погибших на СВО хоронят в специальном месте на кладбище Вагонки в Нижнем Тагиле

30 августа 2023, 11:13
Фото: tagilcity.ru
Аллея Славы на кладбище «Пихтовые горы» в Нижнем Тагиле появилась в 2023 году. Площадка для захоронения погибших на СВО бойцов была специально расчищена от деревьев.

Аллея Славы на Вагонке расположена на въезде кладбища «Пихтовые горы». В этом году, для погребения погибших военных, вдоль дороги было срублено несколько десятков деревьев. Но хоронить погибших бойцов в этом месте начали еще годом ранее.

Вырубленные деревья на Алле Славы на ВагонкеВырубленные деревья на Алле Славы на Вагонке
Вырубленные деревья на Алле Славы на ВагонкеВырубленные деревья на Алле Славы на Вагонке
Вырубленные деревья на Алле Славы на Вагонке
Фото: tagilcity.ru

Сейчас на вагонской Аллее Славы, по подсчетам журналистов TagilCity.ru, находятся примерно 20 воинских могил. На них сложены однотипные винки в форме звезд, на большинстве фото погибшие в военной форме. На некоторых могилах стоят российские флаги. На других кладбищах города также есть подобные места захоронений бойцов.

Аллея Славы на кладбище «Пихтовые горы»Аллея Славы на кладбище «Пихтовые горы»
Аллея Славы на кладбище «Пихтовые горы»Аллея Славы на кладбище «Пихтовые горы»
Аллея Славы на кладбище «Пихтовые горы»Аллея Славы на кладбище «Пихтовые горы»
Аллея Славы на кладбище «Пихтовые горы»Аллея Славы на кладбище «Пихтовые горы»
Аллея Славы на кладбище «Пихтовые горы»
Фото: tagilcity.ru

Имена погибших на СВО тагильчан были увековечены на пилонах рядом с памятником воинам-интернационалистам. Торжественное открытие пилонов прошло 9 мая этого года.

Пилоны с именами погибших на СВО тагильчан торжественно открыли в День Победы
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Операция на Украине#Вагонка#Город#Памятник#Кладбище#Анна Григорьева#Пихтовые горы#Военные#Могилы#СВО
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