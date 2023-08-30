Погибших на СВО хоронят в специальном месте на кладбище Вагонки в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Аллея Славы на Вагонке расположена на въезде кладбища «Пихтовые горы». В этом году, для погребения погибших военных, вдоль дороги было срублено несколько десятков деревьев. Но хоронить погибших бойцов в этом месте начали еще годом ранее.
Сейчас на вагонской Аллее Славы, по подсчетам журналистов TagilCity.ru, находятся примерно 20 воинских могил. На них сложены однотипные винки в форме звезд, на большинстве фото погибшие в военной форме. На некоторых могилах стоят российские флаги. На других кладбищах города также есть подобные места захоронений бойцов.
Имена погибших на СВО тагильчан были увековечены на пилонах рядом с памятником воинам-интернационалистам. Торжественное открытие пилонов прошло 9 мая этого года.