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Updated Сегодня, 13:41

После убийства КМС по боксу в Каменске-Уральском закрыли ночной клуб

После убийства КМС по боксу в Каменске-Уральском закрыли ночной клуб

30 августа 2023, 13:39
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском ночной клуб, в котором застрелили КМС по боксу, закрыли. Заведение называлось «Джой».

ЧП в нем произошло 12 августа. Здесь был застрелен кандидат в мастера спорта по боксу Александр. О том, что ночной клуб закрывается, сообщили его представители.

Они отметили, что во время своей работы дарили «море эмоций и делали отдых незабываемым».

Видео с наших вечеринок до сих пор занимают память в вашем телефоне, но пришло время прощаться, — добавили представители клуба.

Напомним, что спортсмена застрелили во время драки. Свидетели конфликта утверждают, что все произошло в туалете. Спортсмен получил три пули в голову.

Мужчины застрелили КМС по боксу в ночном клубе в Каменске-Уральском
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#Происшествия#Каменск-Уральский#Криминал#ЧП#Ночной клуб#Мастер спорта#Дарья Сорокина
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