После убийства КМС по боксу в Каменске-Уральском закрыли ночной клуб

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
ЧП в нем произошло 12 августа. Здесь был застрелен кандидат в мастера спорта по боксу Александр. О том, что ночной клуб закрывается, сообщили его представители.
Они отметили, что во время своей работы дарили «море эмоций и делали отдых незабываемым».
Видео с наших вечеринок до сих пор занимают память в вашем телефоне, но пришло время прощаться, — добавили представители клуба.
Напомним, что спортсмена застрелили во время драки. Свидетели конфликта утверждают, что все произошло в туалете. Спортсмен получил три пули в голову.