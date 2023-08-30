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Updated Сегодня, 04:07

Пожилой мужчина погиб во время пожара в Екатеринбурге

Пожилой мужчина погиб во время пожара в Екатеринбурге

30 августа 2023, 04:07
Фото: 1MI
В пятиэтажке загорелась квартира на Восточной улице в Екатеринбурге. Пожар произошел ночью 30 августа 2023 года.

По адресу возгорания приехали 11 спасателей с тремя пожарными машинами. По предварительным данным, квартира была захламлена, рассказал очевидец Ура.ру.

Фото: Ура.ру

Как оказалось, пожар разгорелся от вспыхнувшего мусора. Площадь огня — два «квадрата». Во время ликвидации пламени сотрудники экстренной службы нашли тело погибшего 83-летнего пенсионера. Предположительно, мужчина скончался из-за дыма.

Напомним, 26 августа 2023 года в поселке под Североуральском вспыхнул двухэтажный дом, который полностью сгорел. Жильцов дома эвакуировали, и сейчас они живут у своих близких.

Жилой дом загорелся в поселке под Североуральском
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