Пожилой мужчина погиб во время пожара в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
По адресу возгорания приехали 11 спасателей с тремя пожарными машинами. По предварительным данным, квартира была захламлена, рассказал очевидец Ура.ру.
Как оказалось, пожар разгорелся от вспыхнувшего мусора. Площадь огня — два «квадрата». Во время ликвидации пламени сотрудники экстренной службы нашли тело погибшего 83-летнего пенсионера. Предположительно, мужчина скончался из-за дыма.
Напомним, 26 августа 2023 года в поселке под Североуральском вспыхнул двухэтажный дом, который полностью сгорел. Жильцов дома эвакуировали, и сейчас они живут у своих близких.