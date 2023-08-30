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Рабочий в Екатеринбурге разбился насмерть на стройке

Рабочий в Екатеринбурге разбился насмерть на стройке

30 августа 2023, 16:37
Фото: 1MI
В Екатеринбурге погиб 37-летний строитель после падения со строительной площадки. Происшествие случилось 29 августа 2023 года на дублере Сибирского тракта на хладотерминале «Восток».

Екатеринбуржец упал во время монтажных работ. Вследствие полученных травм он скончался на месте происшествия, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Мужчина упал в технологическое отверстие между двумя зданиями хладотерминала, откуда его не могли достать на протяжении долгого времени. В Следственном комитете ведется расследование по факту гибели строителя. По итогам следствия будут приняты соответствующие меры.

Напомним, 7 августа 2023 года в Краснотурьинске на алюминиевом заводе обрушилась труба, когда проводились работы по демонтажу, вследствие чего пострадали двое рабочих. Один из них скончался под завалами.

Тело погибшего рабочего в цехе Краснотурьинска извлекли из-под завалов
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