Рабочий в Екатеринбурге разбился насмерть на стройке

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
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Updated Сегодня, 16:37
Екатеринбуржец упал во время монтажных работ. Вследствие полученных травм он скончался на месте происшествия, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Мужчина упал в технологическое отверстие между двумя зданиями хладотерминала, откуда его не могли достать на протяжении долгого времени. В Следственном комитете ведется расследование по факту гибели строителя. По итогам следствия будут приняты соответствующие меры.
Напомним, 7 августа 2023 года в Краснотурьинске на алюминиевом заводе обрушилась труба, когда проводились работы по демонтажу, вследствие чего пострадали двое рабочих. Один из них скончался под завалами.