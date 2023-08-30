Ребенок пострадал в массовом ДТП в Первоуральске

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
Водитель, управлявший иномаркой Chevrolet Lanos, поворачивал влево. При этом он не уступил дорогу едущему Subaru, в результате чего между автомобилями произошло столкновение.
От удара Subaru перевернулся и врезался в Chevrolet Niva, рассказали Ура.ру в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
В аварии получили травмы два пассажира Subaru, один из пострадавших — ребенок.
Напомним, утром 29 августа 2023 года под Екатеринбургом произошло ДТП между двумя автомобилями, в котором пострадали восемь человек. Некоторых из них в тяжелом состоянии определили в реанимацию.