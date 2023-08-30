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Ребенок пострадал в массовом ДТП в Первоуральске

Ребенок пострадал в массовом ДТП в Первоуральске

30 августа 2023, 03:34
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Первоуральске произошло массовое дорожное происшествие с участием трех автомобилей. Авария случилась вечером на проспекте Ильича 29 августа 2023 года.

Водитель, управлявший иномаркой Chevrolet Lanos, поворачивал влево. При этом он не уступил дорогу едущему Subaru, в результате чего между автомобилями произошло столкновение.

От удара Subaru перевернулся и врезался в Chevrolet Niva, рассказали Ура.ру в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

В аварии получили травмы два пассажира Subaru, один из пострадавших — ребенок.

Напомним, утром 29 августа 2023 года под Екатеринбургом произошло ДТП между двумя автомобилями, в котором пострадали восемь человек. Некоторых из них в тяжелом состоянии определили в реанимацию.

Стали известны подробности ДТП с восемью пострадавшими на трассе под Екатеринбургом
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