Школа №48 в Нижнем Тагиле откроется в День знаний

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
Работа во время ремонта была проделана колоссальная. При возникновении работ, которые не были учтены в плане, находилось дополнительное финансирование. Также рабочие благоустроили спортплощадку, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Сейчас учебное заведение сможет постепенно принимать больше детей, чем раньше. Так, в этому году в школе занимается не менее 120 учащихся с 1 по 9 классы, а со следующего года откроются сперва 10, а потом 11 классы.
В школе помимо отделки поставили новую мебель и установили современное оборудование для учебы. Также подготовили преподавательский коллектив: учителя прошли курсы повышения квалификации.
Напомним, в августе 2023 года в Екатеринбурге закрылась на капитальный ремонт школа №68 после того, как произошло обрушение потолка. Учеников расформировали в разные школы города.