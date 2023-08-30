Строительство трассы в Свердловской области будет идти круглосуточно

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Уже уложены 12 километров асфальта на трассе Дюртюли — Ачит. Она будет частью М-12, сообщили в департаменте информполитики.
Строительство объекта осуществляется в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Планируется, что магистраль Москва — Казань будет продлена до Екатеринбурга.
Напомним, проезд по магистрали планируется сделать платным. Исключением будут являться те дороги, которые уже существуют. В общей сложности на работы по строительству выделено 260 млрд рублей. Объект планируется запустить в работу в 2024 году. новая дорога позволит почти в 2 раза сократить время пути из Екатеринбурга до Москвы.