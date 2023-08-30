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Published Сегодня, 10:33

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Updated Сегодня, 10:35

Строительство трассы в Свердловской области будет идти круглосуточно

Строительство трассы в Свердловской области будет идти круглосуточно

30 августа 2023, 10:33
Работников, занимающихся строительством трассы М-12 на территории Свердловской области, вывели на круглосуточный режим работы.

Уже уложены 12 километров асфальта на трассе Дюртюли — Ачит. Она будет частью М-12, сообщили в департаменте информполитики.

Строительство объекта осуществляется в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Планируется, что магистраль Москва — Казань будет продлена до Екатеринбурга.

Напомним, проезд по магистрали планируется сделать платным. Исключением будут являться те дороги, которые уже существуют. В общей сложности на работы по строительству выделено 260 млрд рублей. Объект планируется запустить в работу в 2024 году. новая дорога позволит почти в 2 раза сократить время пути из Екатеринбурга до Москвы.

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#Транспорт#Свердловская область#Дорога#Строительство#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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