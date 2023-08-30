Строительство трассы в Свердловской области будет идти круглосуточно

Напомним, проезд по магистрали планируется сделать платным. Исключением будут являться те дороги, которые уже существуют. В общей сложности на работы по строительству выделено 260 млрд рублей. Объект планируется запустить в работу в 2024 году. новая дорога позволит почти в 2 раза сократить время пути из Екатеринбурга до Москвы.